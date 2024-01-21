Δύο Ρώσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος που εξαφανίστηκε πάνω από το Αφγανιστάν

Δύο Ρώσοι πολίτες ήταν επιβάτες μιας ναυλωμένης πτήσης με προορισμό τη Μόσχα που εξαφανίστηκε ενώ πετούσε πάνω από το Αφγανιστάν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS, επικαλούμενο πηγή «στις υπηρεσίες επιχειρήσεων».

Σε κατάλογο με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που δημοσιοποιήθηκε από το ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης SHOT φαίνεται επίσης πως το πλήρωμα ήταν επίσης Ρώσοι υπήκοοι.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέφερε σήμερα πως ένα καταχωρημένο στη Ρωσία αεροσκάφος στο οποίο φέρεται να επέβαιναν έξι άνθρωποι εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από το Αφγανιστάν στη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, αφού η τοπική αφγανική αστυνομία δήλωσε ότι είχε λάβει αναφορές για συντριβή ενός αεροσκάφους.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως το αεροπλάνο πραγματοποιούσε πτήση ιατρικής απομάκρυνσης από την Ταϊλάνδη προς τη Μόσχα.

Ρώσοι ερευνητές δήλωσαν πως ξεκίνησαν ποινική έρευνα προκειμένου να προσδιοριστεί αν υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας.

Νωρίτερα, η αστυνομία στο βόρειο Αφγανιστάν έλαβε πληροφορίες για συντριβή αεροσκάφους στην επαρχία Μπανταχσάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της επαρχίας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

🇮🇳 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı, Afganistan'ın kuzeyinde Zebak ilçesinin Topkhana bölgesindeki yüksek dağlara düştü. pic.twitter.com/McoDXV1U5s — Asia News TR (@asianewsTR) January 21, 2024

Είπε ωστόσο, πως δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για τον τύπο του αεροσκάφους, την αιτία της συντριβής ή για απώλειες.

«Ένα αεροσκάφος συνετρίβη, όμως η τοποθεσία δεν έχει διευκρινισθεί», δήλωσε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ζαμπιχουλάχ Αμίρι, αξιωματούχος της επαρχίας.

«Ενημερωθήκαμε από τους χωρικούς», διευκρίνισε ο αξιωματούχος της επαρχίας αυτής που βρίσκεται στα σύνορα με το Τατζικιστάν, την Κίνα και το Πακιστάν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια ορεινή περιοχή, με δύσκολη πρόσβαση, αυτής της επαρχίας την οποία διασχίζει ο ορεινός όγκος Χίντου Κους, με κορυφές που ξεπερνούν τα 7.000 μέτρα.

Η περιοχή του δυστυχήματος «είναι περίπου οκτώ ώρες δρόμο» από την επαρχιακή πρωτεύουσα Φαϊζαμπάντ, διευκρίνισε ο Αμίρι.

«Στείλαμε επί τόπου μια ομάδα, όμως δεν έχει φθάσει», προσέθεσε, «δεν έχουμε καμία λεπτομέρεια».

Ο αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έχει πληροφορίες από την ομάδα αυτήν «σε δύο με τρεις ώρες».

