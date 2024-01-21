Οι αρχές της επαρχίας Χενάν της Κίνας (κεντρικά) ξεκίνησαν σήμερα έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 μαθητές σε έναν κοιτώνα.

Για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σχολείο Yingcai, στο χωριό Γιανσάνπου, η πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 23.00 τοπική ώρα την Παρασκευή. Σαράντα λεπτά αργότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έσβησαν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Δέκα τρεις μαθητές έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά και ένας ακόμη τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονταν σήμερα το πρωί μπροστά και στο εσωτερικό μιας αποκλεισμένης για το κοινό ζώνης περιμετρικά του σχολείου, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του κτιρίου. Κανείς δεν μπορεί να μπει», είπε στο AFP ένας αξιωματούχος που βρίσκεται στο σημείο.

Πολλά παράθυρα στην μία πλευρά του σχολείου ήταν σπασμένα, η μοναδική ένδειξη για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στο κτίριο.

Ένας δάσκαλος του σχολείου ανέφερε πω τα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας 9 και 10 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα Hebei Daily.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, ένας άνδρας, που ονομάζεται Φαν, πατέρας ενός αγοριού το οποίο σκοτώθηκε στην πυρκαγιά, λέει πως δείγματα αίματος των γονιών ελήφθησαν για να συγκριθεί το DNA τους με εκείνο των θυμάτων.

«Εμείς, οι γονείς δεν έχουμε ακόμη δει τα παιδιά μας (…). Δεν θα μπορέσουμε να τα δούμε παρά όταν τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα», έγραψε ο Φαν.

«Το παιδί μου μελετούσε πολύ σκληρά», συμπλήρωσε.

«Δεν μπορώ να το αποδεχθώ», τόνισε.

Καμία επίσημη εξήγηση

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος που συνδέεται με το σχολείο έχει συλληφθεί, μετέδωσε χθες το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Ωστόσο, καμία επίσημη εξήγηση σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχει προς το παρόν δοθεί, την ώρα που ορισμένα κρατικά ΜΜΕ υπονοούν ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα.

Το χωριό Γιανσάνπου βρίσκεται στα περίχωρα της Νανιάνγκ, μιας πόλης με πληθυσμό σχεδόν 10 εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 850 χιλιομέτρων δυτικά της Σανγκάης.

Ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, εκτός από βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πρωταγωνιστούν μικρά παιδιά, κυρίως νηπιαγωγείου, να φοράνε μπλούζες με το λογότυπο του σχολείου, όπως και μεγαλύτερα παιδιά που διδάσκονται καλλιγραφία.

Τοπικοί αξιωματούχοι συνεδρίασαν χθες με επίκεντρο την πυρκαγιά και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται στο μέλλον.

«Η ζωή αποτελεί προτεραιότητα και μια ταχεία αντίδραση είναι απαραίτητη», αναφέρεται σε μια έκθεση σχετικά με τη συνάντηση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο της Νανιάνγκ.

Οι αρχές δεσμεύονται στο να «προσφέρουν μια συναισθηματική ανακούφιση στις οικογένειες των θυμάτων», στο να «τους αποζημιώσουν» και ζητούν τα αίτια της πυρκαγιάς να «διαπιστωθούν γρήγορα», βάσει του δελτίο τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

