Σέρφερ 88 ετών από την Πολωνία διεκδικεί ρεκόρ Γκίνες (βίντεο)

Ένας 88χρονος σέρφερ στην Πολωνία επιδιώκει να καταρρίψει Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ως ο μεγαλύτερης ηλικίας αθλητής που εξασκεί το αγαπημένο του σπορ.

Ο Πιοτρ Ντούντεκ 88, από τη Γκντίνια είπε ότι κάνει ιστιοσανίδα από το 1981 και τον ενθάρρυναν οι φίλοι του να δοκιμάσει την κατάκτηση του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες ως ο μεγαλύτερης ηλικίας σέρφερ, αφού ανακάλυψε ότι το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταρριφθεί από τον 86χρονο Σαρλς Γιοχάνες Ράτερ το 2000.

Piotr Dudek is still riding the waves – at the age of 88. pic.twitter.com/mPFXqsoXcw