Τρόμος σε πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες – Μπήκαν πουλιά σε κινητήρα και πήρε φωτιά - Βίντεο

Το αεροπλάνο της American Airlines επέστρεψε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Κολόμπους - Δείτε τρια συγκλονιστικά βίντεο

Τον τρόμο έζησαν επιβάτες της πτήσης της American Airlines, όταν διαπίστωσαν πως ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου τους είχε αρπάξει φωτιά, καθώς μπήκαν πουλιά σε κινητήρα.

VIDEO / INCIDENT: American #AA1958 Columbus/John Glenn International to Phoenix/Sky Harbor (Boeing 737-800 N972NN) returned to CMH shortly after departure at 1155UTC today due to an engine fire possible caused by a birdstrike.



Source: @Cbus4Life pic.twitter.com/PyCXwH5qd6 — Airport Webcams (@AirportWebcams) April 23, 2023

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής σε πτήση από το αεροδρόμιο Τζον Γλεν στο Κολόμπους του Οχάιο για το Φοίνιξ της Αριζόνα όταν ξέσπασε φωτιά σε αεροσκάφος Boeing 737. Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι χήνες μπήκαν στην τουρμπίνα λίγο μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.

American Airlines 737 returns to Columbus Airport after striking a number of geese on departure. AA1958 to Phoenix landed back safely 25 minutes after takeoff. pic.twitter.com/ws3wi3Cl9D — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 23, 2023

Το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Κολόμπους.

Δεν είναι σαφές πόσοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος. Η American Airlines είπε ότι το αεροπλάνο τέθηκε εκτός λειτουργίας για συντήρηση και οι επιβάτες θα μετεπιβιβαστούν σε άλλα αεροσκάφη.

American Airlines A321 experiences an engine fire moments before takeoff from Charlotte Douglas Airport. The crew successfully extinguished the fire and all passengers disembarked safely.



📹 cuhhlayre pic.twitter.com/YIjCWU9JZM — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 22, 2023

