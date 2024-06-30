«Η ακροδεξιά είναι στην πόρτα της εξουσίας» προειδοποίησε ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών.

«Απόψε δεν είναι μια βραδιά σαν τις άλλες, το μάθημα αυτής της βραδιάς είναι ότι η ακροδεξιά είναι στην πόρτα της εξουσίας », προειδοποίησε, Γκαμπριέλ Ατάλ, τονίζοντας ότι ο στόχος τώρα είναι «να αποτραπεί η Εθνική Συσπείρωση από το να έχει απόλυτη πλειοψηφία στον δεύτερο γύρο και από τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Το λέω με τη δύναμη που απαιτεί η στιγμή σε κάθε ψηφοφόρο μας. Ούτε μια ψήφος δεν πρέπει να πάει στην Εθνική Συσπείρωση σε τέτοιες συνθήκες. Η Γαλλία αξίζει να μην διστάζουμε. Ποτέ », συνέχισε. Το ηθικό καθήκον να κάνουμε τα πάντα για να μην συμβούν τα χειρότερα » , ανέφερε ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι υποψήφιοι του Ensemble που ήρθαν τρίτοι θα πρέπει να αποσυρθούν για να υποστηρίξουν «έναν άλλον υποψήφιο που υπερασπίζεται τις αξίες της Δημοκρατίας» απέναντι στον υποψήφιο της Εθνικής Συσπείρωσης.

Κλείνοντας, τόνισε ότι «είναι μια σημαντική επιλογή. Είναι βαριά επιλογή γιατί είναι επιλογή ευθύνης. Και το πιστεύω βαθιά».



