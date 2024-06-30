Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας Ipsos ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγονται από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στην Γαλλία, δηλαδή που συγκεντρώνουν πάνω από το 50% των ψηφισάντων θα είναι από 65 ως 85. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια εταιρία οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες προκρίνονται τρεις υποψήφιοι θα είναι ανάμεσα στις 285 και τις 315 από την συνολικά 577 μονοεδρικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας στο δεύτερο γύρο προκρίνονται οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου, καθώς και οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν πάνω από το 12,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Στις εκλογές του 2022 που η αποχή ήταν πάνω από το 50% μόνο σε πέντε εκλογικές περιφέρειες προκρίθηκαν τρεις υποψήφιοι. Στις σημερινές βουλευτικές εκλογές που η αποχή ήταν περί το 30% οι εκλογικές περιφέρειες που προκρίνονται τρεις υποψήφια είναι εξαιρετικά πολλές.

Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν θα είναι παρών σε 390 έως 430 περιφέρειες, το Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς θα είναι παρόν σε 370 ως 410 περιφέρειες και η παράταξή Μακρον θα είναι παρούσα σε 290 ως 330 περιφέρειες, σύμφωνα με την Ipsos.

Σε δήλωσή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως απέναντι στον Εθνικό Συναγερμό έφτασε η ώρα για έναν ευρύ συνασπισμό με ξεκάθαρη δημοκρατική κατεύθυνση στο δεύτερο γύρο. Από την πλευρά του Λαϊκού Mετώπου κατέστη σαφές πως στις εκλογικές περιφέρειες που οι υποψήφιοι του Λαϊκού Μετώπου προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο, αλλά είναι στην τρίτη θέση θα αποσυρθούν, δίδοντας ταυτόχρονα κατεύθυνση να υπερψηφιστεί ο όποιος αντίπαλος του κόμματος της Λεπέν. Αντιθέτως από το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων κατέστη σαφές πως δεν θα δοθεί κατεύθυνση ψήφου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.