Νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης δείχνουν τα πρώτα επίσημα exit polls με ποσοστό 34%, δεύτερο έρχεται το Νέο λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς με ποσοστό 28,1% , ενώ στην τρίτη θέση με ποσοστό 20,3% βρίσκεται η συμμαχία του Μακρόν Ensemble. Πρόκειται για την πρώτη εκτίμηση των IFOP, Ipsos, OpinionWay and Elabe.

Η πρώτη εκτίμηση για την κατανομή των εδρών:

Εθνική Συσπείρωση (Λεπέν): 34% και 260-310 έδρες

Νέο Λαϊκό Μέτωπο (Μελανσόν): 28,1% και 115-145 έδρες

Αναγέννηση (Μακρόν): 20,3% και 90-120 έδρες

Ρεπουμπλικανοί: 10,2% και 30-50 έδρες



Ο Μακρόν καλεί σε συνασπισμό ενάντια στην ακροδεξιά στον δεύτερο γύρο

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των εκτιμήσεων των αποτελεσμάτων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε τους ψηφοφόρους να μπλοκάρουν την ακροδεξιά στον δεύτερο γύρο των εκλογών που θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου. Για να το πράξει, ζήτησε μια «ευρεία» συμμαχία μεταξύ «ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών» υποψηφίων.

Σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μακρόν ανέφερε ότι πιστεύει πως η υψηλή συμμετοχή δείχνει την επιθυμία των Γάλλων να «ξεκαθαρίσουν την πολιτική κατάσταση».

Σύμφωνα με εκτίμηση του γαλλικού ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Ipsos Talan, η ακροδεξιά Εθμική Συσπείρωση εκτιμάται ότι θα κερδίσει μεταξύ 230 και 280 έδρες στην Εθνοσυνέλευση των 577 εδρών. Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα προβλέπεται να είναι το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο, με 125 έως 165 έδρες, ενώ η κεντρώα συμμαχία του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να κερδίσει 70 έως 100 έδρες.

Απόλυτη πλειοψηφία ζήτησε η Λεπέν

Το «στρατόπεδο Μακρόν» «πρακτικά αφανίστηκε», δήλωσε πανηγυρικά η Μαρίν Λεπέν του ακροδεξικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός RN , που κέρδισε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, σε μεγάλη απόσταση από το στρατόπεδο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Η δημοκρατία μίλησε», ανέφερε η Μαρίν Λεπέν, η οποία ανακοίνωσε ότι επανεξελέγη στον πρώτο γύρο. Η πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης δήλωσε ότι η νίκη της RN καταδεικνύει ότι οι ψηφοφόροι «έδειξαν ξεκάθαρα την επιθυμία τους να γυρίσουν σελίδα μετά από επτά χρόνια διαβρωτικής εξουσίας του Εμανουέλ Μακρόν».

«Τίποτα δεν κερδίζεται και ο δεύτερος γύρος θα είναι αποφασιστικός, προκειμένου να μην πέσει η χώρα στα χέρια του συνασπισμού Nupes, μιας άκρας αριστεράς με βίαιη τάση», προειδοποίησε, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι «καθοριστικός για να δώσει στον Μπαρντελά την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση ώστε να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα η ανάκαμψη της Γαλλίας και η αποκατάσταση της ενότητας» .

«Χρειαζόμαστε απόλυτη πλειοψηφία για να διοριστεί πρωθυπουργός ο Ζορντάν Μπαρντελά από τον Εμανουέλ Μακρόν σε οκτώ ημέρες », πρόσθεσε.

Σε μέτωπο κατά της Εθνικής Συσπείρωσης κάλεσε ο Μελανσόν

Σαφής είναι και η στάση που θα κρατήσει ο Μελανσόν στον δεύτερο γύρο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τους υποψηφίους όπου πρόκειται να εκλεγεί υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης.

Ειδικότερα, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Ζαν_Λικ Μελανσόν, δήλωσε ότι η μόνη επιλογή θα είναι πάνω από όλα μια μονομαχία μεταξύ «του Νέου Λαϊκού Μετώπου ή του RN» . Σε περίπτωση που ένας αριστερός υποψήφιος ήρθε τρίτος και ο υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης είναι πρώτος «θα αποσύρουμε τον υποψήφιό μας . Ούτε μία ψήφος, ούτε μία ακόμη έδρα για το RN. Οι οδηγίες μας είναι σαφείς, οι οδηγίες μας απλές» πρόσθεσε ο Μελανσόν.

«Ο καθένας μας πρέπει να πάρει θέση, να εμπλακεί και να πείσει και τους γύρω του. Διακυβεύεται η Δημοκρατία», τόνισε ο ίδιος.

Το κόμμα του Ραφαέλ Γκλυσκμάν, Place publique, που συμμετέχει στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), ζητά από όλα τα κόμματα που ήρθαν στην τρίτη θέση να αποχωρήσουν από την εκλογική μάχη στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών. «Η ιστορία μας κοιτάζει και μας κρίνει », αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την οποία καλεί τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν κατά των υποψηφίων της Εθνικής Συσπείρωσης.

Nous sommes face à l’Histoire. L’extrême droite est aux portes du pouvoir. Nous n’hésiterons pas, nous ne faiblirons pas. Nous appelons au désistement républicain et à un vote démocrate partout pour barrer la route au RN.

Ces moments tragiques ne tolèrent ni flou, ni faiblesse. https://t.co/VmCoS17n4q — Raphael Glucksmann (@rglucks1) June 30, 2024

