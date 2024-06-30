Το συντηρητικό κόμμα Les Républicains (LR), το οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου το 10% των ψήφων στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, αρνήθηκε να καλέσει τους ψηφοφόρους του να καταψηφίσουν το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

«Όπου δεν έχουμε υποψηφίους στον δεύτερο γύρο, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν, δεν δίνουμε κατευθύνσεις και αφήνουμε τους Γάλλους να εκφραστούν κατά συνείδηση», ανέφερε το LR σε δελτίο τύπου.

«Ο κίνδυνος που απειλεί τη χώρα μας σήμερα είναι η άκρα αριστερά», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του LR, Φρανσουά Ξαβιέ Μπελαμί .

Πηγή: skai.gr

