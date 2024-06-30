Οι Γάλλοι «έδωσαν την τελική ετυμηγορία» στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, δήλωσε ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης της ακροδεξιάς, του οποίου το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) κατέγραψε νίκη με μεγάλη διαφορά.

Ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών στις 7 Ιουλίου θα είναι «ένας από τους πιο καθοριστικούς σε ολόκληρη την ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας», που ιδρύθηκε το 1958, υποστήριξε ο Μπαρντελά, διαβεβαιώνοντας ότι θέλει να είναι «ο πρωθυπουργός όλων Γάλλων», ένας «πρωθυπουργός συνύπαρξης, που θα σέβεται το Σύνταγμα» αλλά θα είναι «αδιάλλακτος».

Πηγή: skai.gr

