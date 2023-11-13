Γκάλαντ: Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στη Γάζα

Η Χαμάς «απώλεσε τον έλεγχο στη Γάζα» και οι μαχητές της «φεύγουν προς τα νότια» υποστήριξε απόψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς ο πόλεμος με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα του.

Άμαχοι «λεηλατούν τις βάσεις της Χαμάς» και «δεν πιστεύουν πια την κυβέρνηση (σ.σ. της Χαμάς)» που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος σφυροκοπείται αδιάκοπα από το Ισραήλ, διαβεβαίωσε ο υπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από πολλά τηλεοπτικά κανάλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

