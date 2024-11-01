Καθώς η Ισπανία βλέπει τον αριθμό των νεκρών από τις πλημμύρες να αυξάνεται συνεχώς (ξεπερνάνε τους 200) το μεγάλο ερώτημα που παραμένει και τους βασανίζει είναι ένα: γιατί συνέβη αυτή η τραγωδία.

Σχεδόν όλοι οι θάνατοι που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής ήταν στην περιοχή της Βαλένθια στις ακτές της Μεσογείου. Ορισμένες περιοχές έχουν καταστραφεί ιδιαίτερα: η πόλη Paiporta, με πληθυσμό 25.000 κατοίκους, ανέφερε τουλάχιστον 62 θανάτους.

Διάφοροι παράγοντες, όπως οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους, ο κακός προγραμματισμός από τους αρμοδίους και τις υπηρεσίες και οι ακραίες βροχοπτώσεις που επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να έχουν συμβάλει σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία, σύμφωνα με το BBC.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, υπό την εποπτεία της περιφερειακής κυβέρνησης, εξέδωσε έκτακτη ειδοποίηση στα τηλέφωνα μέσα και γύρω από την πόλη της Βαλένθια μετά τις 20:00 τοπική ώρα (19:00 GMT) την Τρίτη, ωστόσο, τα χιλιοστά βροχής ήταν μεγάλα και σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταστροφές είχαν ήδη ξεκινήσει.

Αρκετοί νεκροί παγιδεύτηκαν στους δρόμους, επιστρέφοντας σε πολλές περιπτώσεις από τις δουλειές τους.

Το βίντεο δείχνει πώς ένα πρώτο κύμα πλημμυρών πέρασε μέσα από την Paiporta ενώ κυκλοφορούσαν στους δρόμους αυτοκίνητα. Αν και οι βροχοπτώσεις ήταν πιο έντονες σε άλλες περιοχές, όπως το Utiel και το Chiva, η γεωγραφία του Paiporta, με μια χαράδρα να διασχίζει το κέντρο της πόλης έπαιξε όπως φάνηκε καθοριστικό ρόλο στις πλημμύρες.

Η δήμαρχος Maribel Albalat είπε ότι η πόλη ήταν κακώς προετοιμασμένη από άποψη σχεδιασμού, με πολλά ισόγεια διαμερίσματα. Έξι κάτοικοι ενός γηροκομείου έχασαν τη ζωή τους όταν τα νερά μπήκαν στο κτίριο ενώ βρίσκονταν ακόμα στο ισόγειο.

«Στην Paiporta δεν έχουμε την τάση να έχουμε πλημμύρες και οι άνθρωποι δεν φοβούνται», είπε.

Τα γκαράζ αποδείχθηκαν επίσης μια ιδιαίτερη παγίδα θανάτου. «Όταν βρέχει οι άνθρωποι συνήθως κατεβαίνουν στα γκαράζ τους για να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους σε περίπτωση που το γκαράζ τους πλημμυρίσει», είπε η κυρία Albalat.

Αυτό φαίνεται να συνέβη στη γειτονιά La Torre, στα περίχωρα της Βαλένθια, όπου ανασύρθηκαν τα πτώματα επτά ανθρώπων από το γκαράζ ενός κτιρίου κατοικιών.

Ο αυτοκινητόδρομος Α3 που συνδέει τη Βαλένθια με τη Μαδρίτη ήταν ένας από τους πολλούς δρόμους όπου οι οδηγοί παγιδεύτηκαν καθώς ανέβαινε η στάθμη του νερού.

«Υπάρχουν σχεδόν σίγουρα περισσότεροι άνθρωποι που πέθαναν επειδή το νερό τους παρέσυρε ενώ είχαν βγει από τα αυτοκίνητά τους», είπε ένας επιζών στο τηλεοπτικό κανάλι Telecinco. Ένας άλλος επιζών είπε ότι το νερό ήταν μέχρι το στήθος του.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε έναν οδηγό που είχε βγει από το αυτοκίνητό του, ο οποίος είχε δεθεί σε έναν φανοστάτη με τη ζώνη του προκειμένου να μην παρασυρθεί από το νερό. Παραμένει άγνωστο αν κατάφερε να ζήσει.

Ο δήμαρχος της Chiva, Amparo Fort, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι σε κοντινή απόσταση υπήρχαν ακόμη «εκατοντάδες αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα και σίγουρα θα έχουν κόσμο μέσα».

Ένας ακόμη παράγοντας που εξηγεί γιατί η Βαλένθια υπέστη τόσο μεγάλη καταστροφή είναι πως είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη.

Η έλλειψη βροχοπτώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχει αφήσει το έδαφος σε πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ισπανίας ανίκανο να απορροφήσει αποτελεσματικά το νερό της βροχής.

Ο Πάμπλο Αζνάρ, ερευνητής στο Κοινωνικο-Οικονομικό Παρατηρητήριο Πλημμύρας και Ξηρασίας (Obsis), προειδοποίησε ότι μεγάλο μέρος της πληγείσας περιοχής είχε υποστεί αυτό που περιέγραψε ως «ακατάσχετη ανάπτυξη», με πολλές περιοχές να καλύπτονται από αδιαπέραστα υλικά, τα οποία «αυξάνουν τον κίνδυνο που προκύπτουν από αυτά τα γεγονότα».

Η θέρμανση του κλίματος είναι επίσης πιθανό να συνέβαλε στη σοβαρότητα των πλημμυρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.