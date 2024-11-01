Tα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες και σορούς μετά από τις πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της Ισπανίας στις οποίες πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και συγκεκριμένα 202, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ίδια ώρα, νέα «κόκκινη προειδοποίηση» για τον καιρό στην επαρχία Ουέλβα, στη νοτιοδυτική Ισπανία, εκδόθηκε από την μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet.

Ειδικότερα γίνεται λόγος για καταρρακτώδεις βροχές σε πόλεις όπως η Καρτάγια, με 117 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο σε λιγότερο από τρεις ώρες. Η προειδοποίηση παρέμενε ενεργή μέχρι τις 9 π.μ. (τοπική ώρα).

⚠️AVISO ROJO | Provincia de Huelva.



⛈️Se están registrando lluvias torrenciales en localidades como Cartaya, con 117 l/m² en menos de tres horas. 70 de ellos en solo una hora. El aviso sigue activo, por ahora, hasta las 9:00



La #dana va a seguir provocando hoy tiempo adverso. pic.twitter.com/9fbyOAdTII — AEMET (@AEMET_Esp) November 1, 2024

Όπως μεταδίδει το Sky News, μέχρι στιγμής, 155 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί μόνο στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια. Ωστόσο, ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων εξακολουθούν να αγνοούνται και υπάρχουν φόβοι για περισσότερα θύματα. Οι ισπανικές Αρχές δήλωσαν ότι αναμένουν ότι ο αριθμός των θανάτων θα αυξηθεί καθώς θα μπορούσαν να βρεθούν περισσότεροι σοροί μέσα σε αυτοκίνητα και κτίρια.

«Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί μέσα σε μερικά οχήματα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε.

Παρόλο που τα περισσότερα δεινά προκλήθηκαν σε περιοχές κοντά στην πόλη της Βαλένθια, οι καταιγίδες έπληξαν επίσης τεράστιες εκτάσεις της νότιας και ανατολικής ακτής της Ιβηρικής χερσονήσου. Δύο θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στη γειτονική περιοχή Castilla La Mancha και ένας στη νότια Ανδαλουσία.

«Δεν έχουμε τρόφιμα και φάρμακα», λένε οι κάτοικοι

Εντωμεταξύ δεν έχει τέλος ο εφιάλτης των κατοίκων στις πληττόμενες περιοχές καθώς 3 ημέρες μετά τις πλημμύρες αρκετοί εξακολουθούν να αναφέρουν ότι δεν έχουν βασικές προμήθειες. Οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από οχήματα και συντρίμμια, ενώ κάποιοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το Sky News, ορισμένες περιοχές δεν έχουν ρεύμα, νερό ή σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις.

Ένας κάτοικος της Alfafar, στην περιοχή της Βαλένθια, μιας από τις πιο πληγείσες πόλεις, είπε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό TV ότι αντιμετωπίζουν μια «καταστροφή».

«Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που δεν έχουν φάρμακα. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν φαγητό. Δεν έχουμε γάλα, δεν έχουμε νερό. Δεν έχουμε πρόσβαση σε τίποτα», είπαν.

«Κανείς δεν ήρθε καν να μας προειδοποιήσει την πρώτη μέρα», δηλώνουν. Πολλοί κάτοικοι μετά το αρχικό σοκ πλέον νιώθουν θυμό και την απογοήτευση.

Οι άνθρωποι ζουν με πτώματα στο σπίτι, δηλώνει δήμαρχος

Παράλληλα, ο δήμαρχος της Alfafar, προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι δεν λαμβάνουν αρκετή βοήθεια, όπως μεταδίδει το Sky News.

Ο Χουάν Ραμόν Αντσουάρα είπε ότι οι άνθρωποι έχουν αφεθεί σε «ακραία κατάσταση» και οι άνθρωποι «ζουν με πτώματα στο σπίτι».

«Είναι πολύ λυπηρό. Οργανωνόμαστε, αλλά μας τελειώνουν όλα», είπε στους δημοσιογράφους.

«Πηγαίνουμε με φορτηγά στη Βαλένθια, αγοράζουμε και επιστρέφουμε, αλλά εδώ είμαστε εντελώς ξεχασμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτοκίνητα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, ξεριζωμένα δέντρα, σπίτια καταστραμμένα και βυθισμένα στη λάσπη είναι η εικόνα μετά τις φονικές πλημμύρες σε κοινότητες στη Βαλένθια.

Δείτε βίντεο του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ στην Ισπανία Θανάση Γκαβού:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

photo AP

photo AP

Τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους στενούς δρόμους σε παγίδες θανάτου από τα ποτάμια που κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, παρασύροντας αυτοκίνητα, ανθρώπους και οτιδήποτε άλλο στο πέρασμά του. Οι πλημμύρες γκρέμισαν γέφυρες και άφησαν δρόμους αγνώριστους.

photo AP

Ο Luís Sánchez, ένας συγκολλητής, μιλώντας στο Associated Press είπε ότι έσωσε πολλούς ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους στον πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο V-31 νότια της πόλης της Βαλένθια. Ο δρόμος έγινε γρήγορα ένα πλωτό νεκροταφείο με εκατοντάδες οχήματα.

«Είδα σώματα να επιπλέουν. Φώναξα, αλλά τίποτα», είπε ο Σάντσες. «Οι πυροσβέστες πήραν πρώτα τους ηλικιωμένους, όταν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Είμαι από εκεί κοντά, οπότε προσπάθησα να βοηθήσω και να σώσω ανθρώπους. Οι άνθρωποι έκλαιγαν παντού, ήταν παγιδευμένοι».

Οι περιφερειακές Αρχές δήλωσαν αργά την Τετάρτη ότι διασώστες με ελικόπτερα έσωσαν περίπου 70 ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε στέγες και αυτοκίνητα, αλλά τα πληρώματα εδάφους δεν είχαν καταφέρει.

Ένας βίαιος κατακλυσμός

Οι μεσογειακές ακτές της Ισπανίας είναι συνηθισμένες σε φθινοπωρινές καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες, αλλά αυτή ήταν η πιο ισχυρή ξαφνική πλημμύρα στην πρόσφατη μνήμη. Οι επιστήμονες το συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, η οποία βρίσκεται επίσης πίσω από τις ολοένα και πιο υψηλές θερμοκρασίες και τις ξηρασίες στην Ισπανία και τη θέρμανση της Μεσογείου Θάλασσας.

Δείτε δορυφορικές εικόνες με το πριν και το μετά της καταστροφής

Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο διπλασίασε την πιθανότητα μιας καταιγίδας όπως ο κατακλυσμός αυτής της εβδομάδας στη Βαλένθια, σύμφωνα ανάλυση από το World Weather Attribution, που περιλαμβάνει δεκάδες διεθνείς επιστήμονες που μελετούν το ρόλο της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η Ισπανία υπέφερε από ξηρασία σχεδόν δύο ετών, πράγμα που σημαίνει ότι όταν συνέβη ο κατακλυσμός, το έδαφος ήταν τόσο σκληρό που δεν μπορούσε να απορροφήσει τη βροχή, οδηγώντας σε ξαφνικές πλημμύρες.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι έβρεξε περισσότερο μέσα σε οκτώ ώρες στην πόλη Chiva της Βαλένθια από ό,τι τους προηγούμενους 20 μήνες.

Photo AP

Λεηλασίες

Η αστυνομία συνέλαβε 39 άτομα για λεηλασίες την Τετάρτη.

Μερικοί άνθρωποι είπαν ότι έπρεπε να κλέψουν προμήθειες, ειδικά εκείνοι που δεν έχουν τρεχούμενο νερό ή τρόπο να φτάσουν σε καταστήματα.

«Δεν είμαστε κλέφτες. Εργάζομαι ως καθαρίστρια στο σχολείο για το συμβούλιο. Αλλά πρέπει να φάμε. Κοιτάξτε τι μαζεύω: βρεφική τροφή για το μωρό», είπε ο Νιέβες Βάργκας σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ του οποίου οι πόρτες είχαν παραμεριστεί από το νερό και ήταν χωρίς επίβλεψη του προσωπικού. «Τι να δώσω στο παιδί, αν δεν έχουμε ρεύμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.