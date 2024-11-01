Λογαριασμός
Τραγωδία στη Σερβία: 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε τμήμα οροφής σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσαν τσιμεντένιες κατασκευές 

Σερβία

Τραγωδία με 8 νεκρούς και πολλούς τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σερβία όταν τμήμα της οροφής του σιδηροδρομικού σταθμού στη σερβική πόλη Νόβι Σαντ κατέρρευσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι οι διασώστες εργάζονται στο σημείο για την ανεύρεση επιζώντων. 

Μετά το συμβάν ο σταθμός εκκενώθηκε ενώ σερβικά ΜΜE αναφέρουν ότι στον σταθμό του Νόβι Σαντ βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης.

Σερβία

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσαν τσιμεντένιες κατασκευές σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Σερβία.

Σερβία

AP Photo
