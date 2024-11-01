Τραγωδία με 8 νεκρούς και πολλούς τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σερβία όταν τμήμα της οροφής του σιδηροδρομικού σταθμού στη σερβική πόλη Νόβι Σαντ κατέρρευσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι οι διασώστες εργάζονται στο σημείο για την ανεύρεση επιζώντων.

Μετά το συμβάν ο σταθμός εκκενώθηκε ενώ σερβικά ΜΜE αναφέρουν ότι στον σταθμό του Νόβι Σαντ βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσαν τσιμεντένιες κατασκευές σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Σερβία.

AP Photo

🚨🇷🇸SEVERAL INJURED IN ROOF COLLAPSE AT SERBIAN TRAIN STATION



A section of the outdoor roof at Novi Sad train station in northern Serbia collapsed today, injuring multiple people.



Emergency responders, ambulances, and excavators were seen clearing debris, with local officials… pic.twitter.com/YhGAXzt7br — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 1, 2024

Πηγή: skai.gr

