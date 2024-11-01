Εκλογές- Γεωργία: Ενδείξεις νοθείας σύμφωνα με ινστιτούτο δημοσκοπήσεων των ΗΠΑ

Αναλύσεις των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών στη Γεωργία, που καταγγέλθηκαν ως αποτέλεσμα νοθείας από τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα του Καυκάσου, υποδηλώνουν εκτεταμένη νοθεία, ανακοίνωσαν σήμερα ένα ινστιτούτο δημοσκοπήσεων που παρακολούθησε τις εκλογές και μια οργάνωση εκλογικών παρατηρητών.

Η Εκλογική Επιτροπή ανέδειξε νικητή των βουλευτικών εκλογών του Σαββάτου το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα Γεωργιανό Ονειρο με το 53,9% των ψήφων, μία εκλογική διαδικασία που, όπως κατήγγειλαν οι διεθνείς παρατηρητές, έβριθε παραβιάσεων και παρατυπιών, οι οποίες χρήζουν έρευνας, σύμφωνα με τις δυτικές χώρες.

Ο συνασπισμός τεσσάρων κομμάτων της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης συγκέντρωσε το 37,7% των ψήφων.

Η αντιπολίτευση δεν αναγνώρισε τα αποτελέσματα και η πρόεδρος της χώρας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι -σε ρήξη με την κυβέρνηση- δήλωσε και εκείνη ότι δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Σαββάτου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της έπεσε θύμα μιας «ειδικής επιχείρησης» της Ρωσίας.

Θεώρησε ότι το κυβερνών κόμμα συγκέντρωσε περί το 40% των ψήφων, όπως έδειξαν τα δύο exit polls που προέβλεψαν ότι η αντιπολίτευση εξασφαλίζει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η νίκη του «Γεωργιανού Ονείρου» οδηγεί τη χώρα του Καυκάσου στην αγκαλιά της Μόσχας και απομακρύνει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που αποτελεί πολύτιμο στόχο για ένα τμήμα του πληθυσμού, εγγεγραμμένο και στο Σύνταγμα της χώρας.

Η Εκλογική Επιτροπή επιμένει ότι οι εκλογές ήταν ελεύθερες και δίκαιες. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα και κάλεσαν την πρόεδρο Ζουραμπισβίλι να παράσχει αποδείξεις επειδή ισχυρίστηκε ότι έγινε νοθεία. Η ίδια ωστόσο έχει πει ότι η εύρεση αποδείξεων είναι δική τους δουλειά και όχι δική της.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία.

Σήμερα, το αμερικανικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Edison Research, η έρευνα του οποίου το Σάββατο έδωσε τη νίκη στην αντιπολίτευση, επιβεβαίωσε ότι η διαφορά μεταξύ των προβλέψεών του και των επίσημων αποτελεσμάτων «δεν μπορεί να εξηγηθεί από συνηθισμένες μεταβολές» και έκανε λόγο για «χειραγώγηση των εκλογών σε τοπικό επίπεδο».

Το ινστιτούτο αυτό διενεργεί exit poll από το 2012 και μέχρι τις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου, αυτά αντιστοιχούσαν γενικά στα επίσημα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά επίσημα αποτελέσματα, το κόμμα του Γεωργιανού Όνειρου πιστώνεται με το 53,9% των ψήφων, έναντι 37,7% του μετώπου της αντιπολίτευσης. Τα exit poll της Edison Research έδειξαν ότι η αντιπολίτευση κέρδισε το 51,9% των ψήφων, έναντι 40,9% του κυβερνώντας κόμματος.

Σύμφωνα με την Edison Research, «η απόκλιση από τα στατιστικά αναμενόμενα αποτελέσματα ήταν ευρέως διαδεδομένη, αλλά πιο έντονη σε συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα σε αγροτικές περιοχές».

Αυτό το ινστιτούτο λέει ότι χρησιμοποιεί τα ίδια μοντέλα δημοσκοπήσεων που θα χρησιμοποιήσει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου για τα μέσα ενημέρωσης ABC, CBS, CNN και NBC.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε, μεταξύ άλλων μεθόδων, την κυβέρνηση ότι εξαγόρασε ψήφους και άσκησε πιέσεις σε ψηφοφόρους, ιδιαίτερα σε αραιοκατοικημένες περιοχές.

Ένας διάσημος οργανισμός που συλλέγει και αναλύει εκλογικά δεδομένα, η Europe Elects, ισχυρίστηκε επίσης ότι ήταν σε θέση να «διαπιστώσει από ανεξάρτητες πηγές ενδείξεις νοθείας» στη Γεωργία με βάση τα αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής.

«Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές της Γεωργίας του 2024 παρουσιάζουν κατάφωρα νοθευμένα αποτελέσματα, εκτός από τις εκλογικές παραβιάσεις που αναφέρθηκαν αλλού από παρατηρητές», ανέφερε η οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

