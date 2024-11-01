Αυτοκίνητα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, ξεριζωμένα δέντρα, σπίτια καταστραμμένα και βυθισμένα στη λάσπη. Αυτή είναι η εικόνα μετά τις φονικές πλημμύρες σε κοινότητες στη Βαλένθια στην Ισπανία που στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον σε 158 ανθρώπους.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις αναζητήσεις για ανθρώπους που έχουν θαφτεί μαζί με τα αυτοκίνητά τους και στα σπίτια τους.

Δείτε βίντεο του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ Θανάση Γκαβού:

Οι ζημιές από την καταιγίδα αργά την Τρίτη και τα ξημερώματα της Τετάρτης υπενθύμισαν τον απόηχο ενός τσουνάμι, με τους επιζώντες να μένουν για να μαζέψουν τα κομμάτια και να θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Άγνωστος αριθμός ανθρώπων εξακολουθούν να αγνοούνται και μπορεί να βρεθούν περισσότερα θύματα.

«Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί μέσα σε ορισμένα οχήματα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Óscar Puente νωρίς την Πέμπτη.

Τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους στενούς δρόμους σε παγίδες θανάτου από τα ποτάμια που κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, παρασύροντας αυτοκίνητα, ανθρώπους και οτιδήποτε άλλο στο πέρασμά του. Οι πλημμύρες γκρέμισαν γέφυρες και άφησαν δρόμους αγνώριστους.

Ο Luís Sánchez, ένας συγκολλητής, μιλώντας στο Associated Press είπε ότι έσωσε πολλούς ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους στον πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο V-31 νότια της πόλης της Βαλένθια. Ο δρόμος έγινε γρήγορα ένα πλωτό νεκροταφείο με εκατοντάδες οχήματα.

«Είδα σώματα να επιπλέουν. Φώναξα, αλλά τίποτα», είπε ο Σάντσες. «Οι πυροσβέστες πήραν πρώτα τους ηλικιωμένους, όταν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Είμαι από εκεί κοντά, οπότε προσπάθησα να βοηθήσω και να σώσω ανθρώπους. Οι άνθρωποι έκλαιγαν παντού, ήταν παγιδευμένοι».

Οι περιφερειακές αρχές δήλωσαν αργά την Τετάρτη ότι διασώστες με ελικόπτερα έσωσαν περίπου 70 ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε στέγες και αυτοκίνητα, αλλά τα πληρώματα εδάφους δεν είχαν καταφέρει.

«Ψάχνουμε σπίτι με σπίτι», είπε ο Άνχελ Μαρτίνεθ, ένας από τους 1.000 στρατιώτες που βοηθούν στις προσπάθειες διάσωσης στο εθνικό ραδιόφωνο της Ισπανίας RNE από την πόλη Ουτιέλ, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ένας δημοσιογράφος του Associated Press είδε διασώστες να αφαιρούν επτά σακούλες πτωμάτων από ένα υπόγειο γκαράζ στο Barrio de la Torre.

«Προτεραιότητά μας είναι να βρούμε τα θύματα και τους αγνοούμενους, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να τερματιστούν τα δεινά των οικογενειών τους», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά από συνάντηση με αξιωματούχους και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Βαλένθια την Πέμπτη, την πρώτη από τις τρεις επίσημες ημέρες πένθους.

Ένας βίαιος κατακλυσμός

Οι μεσογειακές ακτές της Ισπανίας είναι συνηθισμένες σε φθινοπωρινές καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες, αλλά αυτή ήταν η πιο ισχυρή ξαφνική πλημμύρα στην πρόσφατη μνήμη. Οι επιστήμονες το συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, η οποία βρίσκεται επίσης πίσω από τις ολοένα και πιο υψηλές θερμοκρασίες και τις ξηρασίες στην Ισπανία και τη θέρμανση της Μεσογείου Θάλασσας.

Δείτε δορυφορικές εικόνες με το πριν και το μετά της καταστροφής

Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο διπλασίασε την πιθανότητα μιας καταιγίδας όπως ο κατακλυσμός αυτής της εβδομάδας στη Βαλένθια, σύμφωνα με μια γρήγορη αλλά μερική ανάλυση την Πέμπτη από το World Weather Attribution, που περιλαμβάνει δεκάδες διεθνείς επιστήμονες που μελετούν το ρόλο της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η Ισπανία υπέφερε από ξηρασία σχεδόν δύο ετών, πράγμα που σημαίνει ότι όταν συνέβη ο κατακλυσμός, το έδαφος ήταν τόσο σκληρό που δεν μπορούσε να απορροφήσει τη βροχή, οδηγώντας σε ξαφνικές πλημμύρες.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι έβρεξε περισσότερο μέσα σε οκτώ ώρες στην πόλη Chiva της Βαλένθια από ό,τι τους προηγούμενους 20 μήνες.

Φάρμες κατεστραμμένες

Τα περισσότερα δεινά προκλήθηκαν στους δήμους κοντά στην πόλη της Βαλένθια, οι καταιγίδες έπληξαν τεράστιες περιοχές της νότιας και της ανατολικής ακτής της Ιβηρικής χερσονήσου. Δύο θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στη γειτονική περιοχή Castilla La Mancha και ένας στη νότια Ανδαλουσία.

Θερμοκήπια και αγροκτήματα στη νότια Ισπανία, γνωστά ως ο κήπος της Ευρώπης για τα εξαγόμενα προϊόντα της, καταστράφηκαν επίσης από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες. Οι καταιγίδες προκάλεσαν έναν ανεμοστρόβιλο στη Βαλένθια και μια χαλαζοθύελλα που τρύπησε τα αυτοκίνητα στην Ανδαλουσία. Τα σπίτια έμειναν χωρίς νερό τόσο νοτιοδυτικά όσο η Μάλαγα στην Ανδαλουσία.

Οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν την Πέμπτη βορειότερα καθώς η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για αρκετές κομητείες στην Καστεγιόν, στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια, και για την Ταραγόνα στην Καταλονία, καθώς και στο νοτιοδυτικό Κάντιθ.

«Αυτό το μέτωπο της καταιγίδας είναι ακόμα μαζί μας», είπε ο πρωθυπουργός. «Μείνετε σπίτι και ακούστε την επίσημη σύσταση και θα βοηθήσετε να σώσετε ζωές».

Οι κάτοικοι αναζητούν βασικές προμήθειες

Όσο οι κάτοικοι καθώς ξεπερνούν το πρώτο σοκ, τόσο αυξάνεται ο χειρισμός της κρίσης από τις αρχές, για τις καθυστερημένες προειδοποιήσεις και για τη χαοτική αντίδραση.

Πολλοί επιζώντες χρειάστηκε να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις μέσα σε λάσπη για να βρουν φαγητό και νερό. Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητά τους είχαν καταστραφεί και τα συντρίμμια που άφησε η καταιγίδα έκαναν ορισμένους δρόμους αδιάβατους.

Περίπου 150.000 άνθρωποι στη Βαλένθια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη και περίπου οι μισοί είχαν ρεύμα μέχρι την Πέμπτη. Ένας άγνωστος αριθμός δεν είχε τρεχούμενο νερό και βασιζόταν σε ό,τι εμφιαλωμένο νερό έβρισκε.

Η περιοχή παρέμεινε εν μέρει απομονωμένη με αρκετούς δρόμους αποκομμένους και τις γραμμές τρένων που διακόπηκαν, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας υψηλής ταχύτητας προς τη Μαδρίτη. Οι αξιωματούχοι είπαν ότι θα χρειαστούν δύο έως τρεις εβδομάδες για να επισκευαστεί αυτή η κατεστραμμένη γραμμή.

Και με το προσωπικό έκτακτης ανάγκης να επικεντρώνεται στην ανάκτηση των νεκρών, οι επιζώντες αφέθηκαν να βρουν βασικές προμήθειες και να καθαρίσουν το χάος. Εθελοντές ενώθηκαν με τους ντόπιους μετακινώντας κατεστραμμένα οχήματα, απομακρύνοντας σκουπίδια και λάσπη.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Βαλένθια Κάρλος Μαζόν ρώτησε την Πέμπτη εάν ο ισπανικός στρατός θα μπορούσε να βοηθήσει στη διανομή βασικών αγαθών στον πληθυσμό. Η κυβέρνηση της Μαδρίτης απάντησε υποσχόμενη ότι θα στείλει 500 περισσότερους στρατιώτες, περισσότερους εθνικούς αστυνομικούς και πολιτικούς φρουρούς.

Λεηλασίες

Η Εθνική Αστυνομία συνέλαβε 39 άτομα για λεηλασίες την Τετάρτη. Η Πολιτική Φρουρά είπε ότι συνέλαβε 11 άτομα για κλοπές σε εμπορικά κέντρα, ενώ οι αξιωματικοί της αναπτύχθηκαν επίσης για να σταματήσουν τους ανθρώπους που κλέβουν από αυτοκίνητα.

Μερικοί άνθρωποι είπαν ότι έπρεπε να κλέψουν προμήθειες, ειδικά εκείνοι που δεν έχουν τρεχούμενο νερό ή τρόπο να φτάσουν σε καταστήματα που δεν κατέστρεψαν.

«Δεν είμαστε κλέφτες. Εργάζομαι ως καθαρίστρια στο σχολείο για το συμβούλιο. Αλλά πρέπει να φάμε. Κοιτάξτε τι μαζεύω: βρεφική τροφή για το μωρό», είπε ο Νιέβες Βάργκας σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ του οποίου οι πόρτες είχαν παραμεριστεί από το νερό και ήταν χωρίς επίβλεψη του προσωπικού. «Τι να δώσω στο παιδί, αν δεν έχουμε ρεύμα».

