Δριμύ «κατηγορώ» της Λιζ Τσέινι στον Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι εκδικητικός και βάρβαρος» - Δείτε βίντεο

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Τσέινι θα ήταν λιγότερο πολεμοχαρής αν οι κάννες των όπλων στόχευαν την ίδια

Η Λιζ Τσέινι, η πλέον προβεβλημένη Ρεπουμπλικανή που σηκώνει εδώ και καιρό ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε σήμερα τον πρώην πρόεδρο ότι είναι ένας «εκδικητικός και βάρβαρος» δικτάτορας, αφού ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Τσέινι θα ήταν λιγότερο πολεμοχαρής αν οι κάννες των όπλων στόχευαν την ίδια.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έκανε αυτά το σχόλιο σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ακροδεξιό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον στο Γκέντνταλ της Αριζόνα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε την Τσέινι «ακραίο πολεμικό γεράκι» και είπε: «Ας της δώσουμε να κρατά ένα όπλο απέναντι σε κάννες εννέα όπλων να την πυροβολούν. Ας δούμε πώς θα ένοιωθε. Ξέρετε, με τα όπλα στραμμένα προς το μέρος της», είπε ο Τραμπ, παραπέμποντας στην εικόνα ενός εκτελεστικού αποσπάσματος.

Η Τσέινι, η οποία μαζί με έναν άλλο Ρεπουμπλικανό μέλος του Κογκρέσου ήταν μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής που ήταν υπεύθυνη για τη διερεύνηση της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, απάντησε με ανάρτηση στο Χ.

