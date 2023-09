Η Γερμανία θα φιλοξενήσει το 2024 διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας Κόσμος 10:04, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο στόχος της διάσκεψης θα είναι να βοηθηθεί η Ουκρανία να διατηρήσει τη λειτουργία της οικονομίας της και πιο μακροπρόθεσμα να ανοικοδομήσει τις υποδομές της