Ουκρανία: Νεκρό παιδί από ρωσικό βομβαρδισμό με drones - Ολονύχτιο μπαράζ επιθέσεων Κόσμος 10:07, 14.09.2023

Από το γραφείο του ουκρανού γενικού εισαγγελέα ανακοινώθηκε πως ένα αγόρι έξι ετών σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι, περιλαμβανομένου του 13χρονου αδελφού του, τραυματίσθηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στο χωριό Νοβοντμιτρίφκα