Γερμανία: Τέσσερις νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυρκαγιά σε νοσοκομείο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Πέμπτη το βράδυ σε νοσοκομείο της πόλης Ούλτσεν, νότια του Αμβούργου, στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Υπάρχουν περισσότεροι από 10 τραυματίες, εκ των οποίων πολλοί σοβαρά, επεσήμανε η ίδια πηγή. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι προς το παρόν γνωστά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες στις 22:45 (τοπική ώρα, 23:45 ώρα Ελλάδας) και, όταν έφθασαν επιτόπου οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ήταν ορατές φλόγες στον τρίτο όροφο και υπήρχε «πολύς καπνός», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Ακούγονταν εκκλήσεις για βοήθεια», πρόσθεσε η αστυνομία.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί προχώρησαν στην απομάκρυνση ανθρώπων από το νοσοκομείο κι έλαβαν μέτρα για να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς. Σήμερα το πρωί ακόμη δεν είχαν εξακριβωθεί τα αίτια της πυρκαγιάς και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο νοσοκομείο ενδέχεται να ξεπερνούν το ένα εκατ. ευρώ, ανέφερε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

