Τα μεγαλύτερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ζήτησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση να τους δώσει άδεια ώστε εργαζόμενοί τους να έχουν πρόσβαση στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο και υπό πολιορκία Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας ότι «ο σχεδόν ολοκληρωτικός αποκλεισμός των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι κάτι πρωτοφανές στην πρόσφατη ιστορία».

«Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο πολέμου, ζητάμε από την ισραηλινή κυβέρνηση να μας επιτρέψει να εισέλθουμε στη Λωρίδα της Γάζας», γράφουν σε ανοιχτή επιστολή οι διευθυντές σύνταξης περίπου δεκαπέντε έντυπων μέσων ενημέρωσης, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δικτύων και πρακτορείων ειδήσεων.

Τα γερμανικά αυτά μμε ζήτησαν επίσης από την Αίγυπτο να τους επιτρέψει να εισέλθουν στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω του σημείου διέλευσης της Ράφα, νότιο σύνορο του θύλακα με την Αίγυπτο, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν την πεποίθησή τους ότι «όποιος καθιστά αδύνατη την ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη σε αυτόν τον πόλεμο βλάπτει τη δική του αξιοπιστία».

«Όποιος μας απαγορεύει να εργαστούμε στη Λωρίδα της Γάζας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», προσθέτουν.

Η ανοιχτή επιστολή, που απευθύνεται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παραδόθηκε σήμερα, ανέφεραν.

Μεταξύ εκείνων που υπογράφουν την επιστολή είναι συντάκτες και δημοσιογράφοι από τις εφημερίδες Der Spiegel, Die Welt, τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα ARD και ZDF, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, η Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων.

Ο κατάλογος αυτών των μέσων ενημέρωσης αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτά έχουν δεκαετίες εμπειρίας στο ρεπορτάζ σε εμπόλεμες ζώνες και διαβεβαιώνουν: «Γνωρίζουμε τον κίνδυνο. Είμαστε έτοιμοι να τον αναλάβουμε. Δώστε μας πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας. Αφήστε μας να εργαστούμε, προς το συμφέρον όλων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

