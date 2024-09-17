Στο Κάιρο ο Μπλίνκεν στο Κάιρο - Στο επίκεντρο η Λωρίδα της Γάζας

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται στην Αίγυπτο εντός της εβδομάδας, όπου πρόκειται να συζητήσει κυρίως για τις προσπάθειες με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο κ. Μπλίνκεν αναμένεται στο πλαίσιο της επίσκεψής του να συμπροεδρεύσει σε σύνοδο του «στρατηγικού διαλόγου» της Ουάσιγκτον και του Καΐρου, συμμάχου-κλειδιού της αμερικανικής κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μαζί με το Κατάρ και τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

