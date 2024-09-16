Λογαριασμός
Τουλάχιστον 18 νεκροί σε νέα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας - Ξεκληρίστηκαν οικογένειες

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πλήγμα στο σπίτι της οικογένειάς τους, στο κέντρο του καταυλισμού προσφύγων της Νουσεϊράτ

γαζα αμαχοι

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πλήγμα στο σπίτι της οικογένειας Αλ Κάσας στο κέντρο του καταυλισμού προσφύγων της Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε γιατρός του νοσοκομείου Αλ Άουντα όπου μεταφέρθηκαν τα πτώματα.

Αλλοι 6 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα σε σπίτι που ανήκει στην οικογένεια Μπάσαλ στην συνοικία Ζεϊτούν, στο νότιο τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Η συνοικία αυτή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού από την έναρξη του πολέμου που πυροδότησε στις 7 Οκτωβρίου η άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε αεροπορικό πλήγμα σε σπίτι της οικογένειας Αμπού Σάαρ στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος ελέγχεται από τη Χαμάς.

Η επίθεση μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 1.205 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Στην επίθεση αυτή συνελήφθησαν επίσης 251 όμηροι, εκ των οποίων οι 97 παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Από αυτούς οι 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Τουλάχιστον 41.226 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

