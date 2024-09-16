Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πλήγμα στο σπίτι της οικογένειας Αλ Κάσας στο κέντρο του καταυλισμού προσφύγων της Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε γιατρός του νοσοκομείου Αλ Άουντα όπου μεταφέρθηκαν τα πτώματα.

A grieving child bids farewell to his uncle, who was killed in an Israeli airstrike targeting the Nuseirat refugee camp in Gaza. pic.twitter.com/Qyn21OfcxJ — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) September 16, 2024

Αλλοι 6 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα σε σπίτι που ανήκει στην οικογένεια Μπάσαλ στην συνοικία Ζεϊτούν, στο νότιο τμήμα της Πόλης της Γάζας.

Η συνοικία αυτή βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού από την έναρξη του πολέμου που πυροδότησε στις 7 Οκτωβρίου η άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε αεροπορικό πλήγμα σε σπίτι της οικογένειας Αμπού Σάαρ στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος ελέγχεται από τη Χαμάς.

Η επίθεση μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 1.205 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Στην επίθεση αυτή συνελήφθησαν επίσης 251 όμηροι, εκ των οποίων οι 97 παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Από αυτούς οι 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Τουλάχιστον 41.226 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.