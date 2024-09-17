Απώλεια της επιρροής της Γαλλίας στις Βρυξέλλες διακρίνει μερίδα του γαλλικού Τύπου με αφορμή το ζήτημα της χθεσινής αντικατάστασης του ως σήμερα επιτρόπου Τιερί Μπρετόν από τον νυν υπουργό εξωτερικών της χώρας Στεφάν Σεζουρνέ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Libération ο Εμάνουελ Μακρόν υποχρεώθηκε σε συνθηκολόγηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Φον ντέρ Λάιεν και δεν δίστασε να θυσιάσει τον Μπρετόν μεσα σε ένα πλαίσιο, που δεν φαίνεται να περιλαμβάνει την άμυνα, ένα κρίσιμο ζήτημα σε μια εποχή γενικού επανεξοπλισμού. Κατά την γνώμη της γαλλικής εφημερίδας αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία έχει χάσει μεγάλη επιρροή στις Βρυξέλλες. Στο ίδιο μήκος κύματος η εφημερίδα Figaro σημειώνει ότι ο Στεφάν Σεζουρνέ ναι μεν άφησε μια καλή εικόνα του εαυτού του στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά χαρακτηρίζεται από συνολική έλλειψη πολιτικής εμπειρίας.

«Ένας «απαράτσικ», πιστός μεταξύ των πιστών του Μακρόν , σίγουρα προικισμένος με πραγματικές διαπραγματευτικές ικανότητες, αλλά του οποίου η πολύ μικρή εμπειρία θα μπορούσε να μην εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Παρισιού», εκτιμά η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

