Λάμι: Η κλιματική αλλαγή στην καρδιά της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι είπε σε ομιλία του την Τρίτη πως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα είναι στην καρδιά της εξωτερικής πολιτικής της χώρας όσο ο ίδιος ηγείται του Foreign Office.

«Η απειλή (από την κλιματική αλλαγή) ίσως να μη γίνεται αντιληπτή ως τόσο επείγουσα όσο ένας τρομοκράτης ή ένας αυταρχικός ιμπεριαλιστής, αλλά είναι πιο θεμελιώδης. Είναι συστημική, διάχυτη και επιταχύνει προς το μέρος μας», είπε ο κ. Λάμι.

Πρόσθεσε πως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι αναγκαία για την ασφάλεια και την ευημερία του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε το χτίσιμο μιας «παγκόσμιας συμμαχίας καθαρής ενέργειας», με το Λονδίνο να μοιράζεται με άλλες χώρες πράσινη τεχνογνωσία.

Σημειώνεται ότι η νέα κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την ίδρυση μιας νέας κρατικής εταιρείας πράσινης ενέργειας, της GB Energy. O πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει πει πως η Βρετανία θα γίνει η πρώτη μεγάλη οικονομία που θα απαλλαχθεί από ορυκτά καύσιμα στο εθνικό σύστημα ενέργειας.

