Ο απολογισμός των νεκρών από τις φονικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία ανέρχεται στους επτά, ανακοίνωσαν οι αρχές πολιτικής προστασίας, μετά τον θάνατο τριών Πορτογάλων πυροσβεστών όταν το όχημά τους παγιδεύτηκε στις φλόγες.

«Λυπούμαστε για τον θάνατο τριών πυροσβεστών», είπε ο εθνικός διοικητής πολιτικής προστασίας, Αντρέ Φερνάντες, στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι δύο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες κοντά στο Νέλας στην περιοχή του βόρειου Βισέου.

Προηγούμενος απολογισμός που μετέδωσε νωρίτερα το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Lusa, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς από τις πυρκαγιές που μαίνονται στην κεντρική και βόρεια Πορτογαλία και περισσότερους από 40 τραυματίες.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ολόκληρη η Πορτογαλία. Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εκτός ελέγχου σε τουλάχιστον 20 διαφορετικές περιοχές, καθώς η χώρα δίνει μάχη με τις υψηλές θερμοκρασίες, τους ισχυρούς ανέμους και τις ασυνήθιστες για την εποχή ξηρές συνθήκες.

Περίπου 5.000 πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με 1.100 στη βορειοδυτική περιφέρεια Αβέιρο, όπου μια δασική πυρκαγιά έφτασε στα περίχωρα της πόλης Albergaria-a-Velha. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι νοσοκομεία στις πληγείσες περιοχές έχουν δεχθεί ανθρώπους με εγκαύματα, αναπνευστικές δυσκολίες και άλλους τραυματισμούς από τις πυρκαγιές. Η αστυνομία έχει κλείσει τους αυτοκινητόδρομους, συμπεριλαμβανομένου του κύριου δρόμου μεταξύ της πρωτεύουσας, Λισαβόνας, και του Πόρτο.

Πηγή: skai.gr

