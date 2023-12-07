Το Κρεμλίνο «ελπίζει» ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα μπλοκάρει τη βοήθεια προς την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι οι αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές δεν θα συνεχίσουν να «καίνε» τα χρήματα της χώρας στην Ουκρανία, καθώς το Κογκρέσο απέτυχε χθες, Τετάρτη, να σημειώσει πρόοδο στο ζήτημα της χορήγησης νέας βοήθειας στο Κίεβο.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παίζουν το χαρτί της ρωσικής απειλής για να εξασφαλίσουν χρήματα από το Κογκρέσο, καθώς ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως η Ρωσία θα επιτεθεί τελικά σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αν δεν ηττηθεί στην Ουκρανία.

Οι αμερικανοί ηγέτες θέλουν «να συνεχίσουν να καίνε τα χρήματα των αμερικανών φορολογουμένων στο φούρνο του ουκρανικού πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι υπάρχουν ακόμα «αρκετοί λογικοί άνθρωποι μεταξύ των μελών του Κογκρέσου» για να αρνηθούν να το πράξουν.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε το Λευκό Οίκο ότι δαιμονοποιεί τη Ρωσία και υποστήριξε πως, αν η Ουάσινγκτον σταματήσει να υποστηρίζει το Κίεβο, όλες οι άλλες δυτικές χώρες θα απομακρυνθούν επίσης απ' αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

