Γερμανία: Προφυλακίστηκαν οκτώ «Πολίτες του Ράιχ» για την απόπειρα πραξικοπήματος – Πώς ήταν δομημένη η τρομοκρατική οργάνωση

Σε μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές έρευνες στον χώρο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, συνελήφθησαν σήμερα 25 άνδρες και γυναίκες, μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ» (Reichsbürger), η οποία είχε ως απώτερο στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος δια της βίας και σχεδίαζε μεταξύ άλλων ένοπλη εισβολή στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο και συλλήψεις πολιτικών.

Οκτώ από τους 25 συλληφθέντες έχουν ήδη προφυλακιστεί με κατηγορίες για κατάργηση της ισχύουσας κρατικής ελεύθερης δημοκρατικής τάξης στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας Πέτερ Φρανκ.

Μιλώντας στον Τύπο, ο κ. Φρανκ αναφέρθηκε σε μια «τρομοκρατική οργάνωση η οποία σχηματίστηκε γύρω από τον πρίγκιπα Ερρίκο 13ο και είχε τη μορφή συμβουλίου, δομημένου όπως ένας κυβερνητικός οργανισμός», με ιδεολογική επίδραση από τις θεωρίες συνωμοσίας και την θεωρία QAnon (η οποία παρακίνησε τον Ιανουάριο του 2021 τον όχλο να εισβάλει στο Καπιτώλιο, στις ΗΠΑ.

Germany arrested 25 members of a far-right group for allegedly plotting to storm Parliament, violently overthrow the government and appoint an aristocrat as its new leader.



Suspects arrested include neo-Nazis, QAnon conspiracy theorists and at least one active soldier. pic.twitter.com/TI11FkYw9X