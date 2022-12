Γερμανία: Χειροπέδες σε 25 μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης - Σχεδίαζαν πραξικόπημα

Μια εκτεταμένη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας στους κόλπους οργανώσεων της Άκρας Δεξιάς και υποστηρικτών θεωριών συνωμοσίας οδήγησε σήμερα το πρωί στη διάλυση ενός πυρήνα που σχεδίαζε ένοπλες επιθέσεις και είχε στόχο κυρίως την Μπούντεσταγκ, την Κάτω Βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, ανακοινώθηκε από το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα.

Οι επιδρομές της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε 11 ομοσπονδιακά γερμανικά κρατίδια, με την συμμετοχή 3.000 αστυνομικών και μελών των ειδκιών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 25 άτομα που ανήκαν στην οργάνωση «Πολίτες του Ράιχ» (Reichsbürger).Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με το Reuters, είναι ένας στρατιωτικός εν ενεργεία, μέλος της Διοίκησης Ειδικών Δυνάμεων και αρκετοί έφεδροι.

Οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι ότι «προέβησαν σε συγκεκριμένες προετοιμασίες για να διεισδύσουν βίαια μέσα στη γερμανική Μπούντεσταγκ με μια μικρή ένοπλη ομάδα», αναφέρουν σε ανακοινωσή τους οι εισαγγελείς.

Το αργότερο από τα τέλη Νοεμβρίου 2021, οι ύποπτοι σκόπευαν να προβούν σε ενέργειες «βάσει της ιδεολογίας τους», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού, τη στρατολόγηση νέων μελών - κυρίως στρατιωτικούς και αστυνομικούς - και τη διεξαγωγή μαθημάτων σκοποβολής.

