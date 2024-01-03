Το 2024 μπήκε στη Γερμανία με πλημμύρες, έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ανέμους σε πολλές περιοχές της κεντρικής και βορειδυτικής Γερμανίας, με τουλάχιστον πέντε κρατίδια να συνεχίζουν να βρίσκονται μετά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ο λόγος για την Κάτω Σαξονία, την Βρέμη, την Σαξονία- Άνχαλτ, τη Θουριγγία αλλά και τμήματα της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, περιοχές με πολλούς ποταμούς και μεγάλες ποσότητες υδάτων.

Ιδιαίτερα πλήττεται η Κάτω Σαξονία και η Βρέμη εξαιτίας της έντασης των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να δουλεύουν ακατάπαυστα εδώ και μέρες για να προστατεύσουν πολίτες και περιουσίες.

Σε ορισμένες περιοχές οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, κυριολεκτικά με τις βαλίτσες έτοιμες για την περίπτωση αναγκαστικής εκκένωσης. Πυροσβεστική και πολιτική προστασία έχουν κατασκευάσει επίσης σε πολλά σημεία αυτοσχέδια, κινητά φράγματα και έχουν μεταφέρει σάκους με άμμο για να στήσουν πρόσκαιρα αντιπλημμυρικά αναχώματα.

Nα μην επαναληφθεί το 2021

Συγκεκριμένα στην Κάτω Σαξονία τις τελευταίες ημέρες εξαντλήθηκαν και τα σχεδόν δύο εκατομμύρια σακιά με άμμο που διέθετε το κρατίδιο για έκτακτες συνθήκες, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν επιπλέον 1,5 εκατομμύρια σάκοι άμμου από άλλα γειτονικά γερμανικά κρατίδια.

Την ίδια ώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι βροχοπτώσεις και η κακοκαιρία θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ενώ σε περιοχές της Σαξονίας- Άνχαλτ και της Θουριγγίας τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή.

Στο μεταξύ τις τελευταίες ημέρες ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εφιστώντας την προσοχή πολιτών και κυρίως της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπηρεσιών στις μακροπρόθεσμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα στις σφοδρές πλημμύρες καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Υπογραμμίζουν μάλιστα την ανάγκη επέκτασης των αντιπλημμυρικών έργων στη Γερμανία και των σχετικών επενδύσεων που δεν θα πρέπει να πέσουν «θύμα» των ευρύτερων περικοπών στις κρατικές δαπάνες. Άλλωστε οι τραγικές εικόνες από τις φονικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Αρ το καλοκαίρι του 2021 είναι ακόμη νωπές.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

