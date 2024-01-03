Οι Πολωνοί αγρότες θα αποκλείσουν εκ νέου τη συνοριακή διέλευση με Ουκρανία

Οι Πολωνοί αγρότες θα αποκλείσουν εκ νέου από την Πέμπτη το συνοριακό πέρασμα Medyka με την Ουκρανία από την Πέμπτη, την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προσπάθησε να εκτονώσει τη διαμάχη.

Οι Πολωνοί αγρότες είχαν αναστείλει τις διαμαρτυρίες τους, η οποίες έχουν στόχο την εξασφάλιση κρατικών επιδοτήσεων για το καλαμπόκι και την αποτροπή τις αυξήσεις φόρων, στις 24 Δεκεμβρίου. Οι Πολωνοί οδηγοί φορτηγών έχουν μπλοκάρει τις συνοριακές διαβάσεις με την Ουκρανία από τον Νοέμβριο.

Ο επικεφαλής των αγροτών στη Medyka, ο Roman Kondrow, δήλωσε ότι παρόλο που ο υπουργός Γεωργίας Czeslaw Siekierski είχε παράσχει έγγραφες διαβεβαιώσεις στους αγρότες ότι τα αιτήματά τους θα ικανοποιούνταν, ο πρωθυπουργός δεν είχε προχωρήσει σε έγγραφη δήλωση.

«Δεν έχουμε λάβει γραπτή επιβεβαίωση ότι τα αιτήματά μας θα ικανοποιηθούν, επομένως συνεχίζουμε τη διαμαρτυρία», είπε, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπουν τη διέλευση μόνο ενός φορτηγού την ώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.