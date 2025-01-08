Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ επέκρινε νωρίτερα σήμερα την πρόθεση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τεθούν η Γροιλανδία, η Διώρυγα του Παναμά και ο Καναδάς υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Όπως πάντα, ισχύει η ατσάλινη αρχή του διεθνούς δικαίου ότι τα σύνορα δεν επιτρέπεται να μετακινούνται δια της βίας», δήλωσε ο κ. Χέμπεστραϊτ και παρέπεμψε στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη. Ο Γερμανός εκπρόσωπος απέφυγε ωστόσο να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν το Βερολίνο αξιολογεί ως σοβαρές τις απειλές του κ. Τραμπ. «Δεν θέλω να αξιολογήσω. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έλαβε γνώση», περιορίστηκε να δηλώσει σχετικά.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του περί προσάρτησης της Γροιλανδίας, της Διώρυγας του Παναμά και του Καναδά, εάν χρειαστεί και με την χρήση βίας, επικαλούμενος την ανάγκη οικονομικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Κληθείς να σχολιάσει την απαίτηση του κ. Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ από 2% σε 5%, ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ δήλωσε ότι «υπάρχει μια καλά εμπεδωμένη διαδικασία του ΝΑΤΟ για αυτό και αυτή την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γαλλία, με τον υπουργό Εξωτερικών Jean-Noël Barrot να δηλώνει στο γαλλικό ραδιόφωνο ότι «αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να άφηνε άλλες χώρες να επιτεθούν στα κυρίαρχα σύνορά της, όποιες κι αν είναι». Πρόσθεσε, δε, ότι δεν πιστεύει πως ο Τραμπ θα εισέβαλε πράγματι στη Γροιλανδία. «Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισβάλουν στη Γροιλανδία, η απάντησή μου είναι όχι. Μπήκαμε όμως σε μια χρονική περίοδο που είναι η επιβίωση του ισχυρότερου; Τότε η απάντησή μου είναι ναι», είπε ο Μπαρό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

