Η Δανία είναι "ανοιχτή στον διάλογο" και δήλωσε έτοιμη να "συνεργαστεί" με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Εξωτερικών.

Το Βασίλειο της Δανίας, που περιλαμβάνει την ηπειρωτική Δανία, τη Γροιλανδία και τα νησιά Φερόες , είναι "ανοιχτό σε διάλογο με τους Αμερικανούς για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε, ίσως ακόμη πιο στενά από ό,τι κάνουμε ήδη", δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο επικεφαλής της δανέζικης διπλωματίας σημείωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι το λιώσιμο των πάγων και η διάνοιξη νέων θαλασσίων οδών στην Αρκτική οδηγούν σε μια "αυξανόμενη αντιπαλότητα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων" στην περιοχή, με την παρουσία ταυτόχρονα της Κίνας και της Ρωσίας.

"Είναι απόλυτα θεμιτό οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ -- και ως εκ τούτου και το Βασίλειο της Δανίας -- να έχουν επίγνωση αυτού", πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πριν από τα Χριστούγεννα ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι "μια απόλυτη ανάγκη" για "την εθνική ασφάλεια και την ελευθερία σε όλο τον κόσμο".

Την Τρίτη, ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει την προσφυγή στη (στρατιωτική) βία για να την προσαρτήσει, προκαλώντας κατάπληξη σε αυτή την πολύ μεγάλη περιοχή και στην Κοπεγχάγη, καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με το Παρίσι να καταγγέλλει "μια μορφή ιμπεριαλισμού".

Ο Λόκε Ράσμουσεν απηύθυνε έκκληση για ηρεμία.

"Δεν πρέπει απαραίτητα να λέγονται όλα δυνατά όλα όσα σκεφτόμαστε", δήλωσε. "Προσπαθώ να εργαστώ σύμφωνα με την πραγματικότητα και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε τη χάρη στον εαυτό μας να επιβραδύνουμε λίγο τους καρδιακούς μας παλμούς".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

