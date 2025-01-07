Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στρατό για να κατακτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά και της Γροιλανδίας, όπως ο ίδιος προειδοποίησε σε δηλώσεις του σήμερα, Τρίτη από το Μαρ -α - Λάγκο στη Φλόριντα.

Ερωτηθείς ευθέως εάν θα απέκλειε τη χρήση «στρατιωτικού ή οικονομικού εξαναγκασμού» για να πετύχει τον στόχο του να κερδίσει αυτά τα εδάφη, ο εκλεγμένος πρόεδρος απάντησε, «όχι».

«Όχι, δεν μπορώ να σας δώσω διαβεβαιώσεις για κανένα από αυτά τα δύο, αλλά μπορώ να το πω αυτό, τα χρειαζόμαστε για οικονομική ασφάλεια», είπε.

Παράλληλα, κατά την ομιλία του μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024 υποσχέθηκε να σταματήσει τους πολέμους λέγοντας: «Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο, θα σταματήσω τους πολέμους».

Πιθανή η επιβολή δασμών στη Δανία

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας προανήγγειλε μάλιστα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλει δασμούς στη Δανία για το θέμα της Γροιλανδίας ενώ όσον αφορά τον Καναδά και το Μεξικό, είπε ότι θα επιβάλει «πολύ σοβαρούς δασμούς» και στις δύο χώρες.

Υποστήριξε μάλιστα ότι η Δανία πρέπει να εγκαταλείψει τη Γροιλανδία «για έναν ελεύθερο κόσμο».

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, το έχουμε πει αυτό εδώ και πολύ καιρό», είπε.

Οι άνθρωποι «δεν γνωρίζουν πραγματικά αν η Δανία έχει νόμιμο δικαίωμα» στη Γροιλανδία, δήλωσε, αλλά «αν το γνωρίζουν, θα πρέπει να το εγκαταλείψουν για έναν ελεύθερο κόσμο».

«Δεν χρειάζεσαι καν κυάλια», λέει, υποστηρίζοντας ότι μπορείς να δεις ρωσικά και κινεζικά πλοία «γύρω».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πληθυσμός της Γροιλανδίας θα ψήφιζε είτε υπέρ της ανεξαρτησίας είτε για ένταξη στις ΗΠΑ.

«Θα μετονομάσω τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής»

Επίσης, δήλωσε ότι θέλει να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

«Θα αλλάξουμε το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπος της Αμερικής, ο οποίος έχει ένα όμορφο δαχτυλίδι. Αυτό καλύπτει πολλά εδάφη, τον Κόλπο της Αμερικής — τι όμορφο όνομα. Και είναι κατάλληλο», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενους στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του προς το Μεξικό να βοηθήσει να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού και τη δέσμευσή του να επιβάλει δασμούς στο Μεξικό.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να κλιμακωθεί»

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας είπε ότι είναι «πολύ πιο περίπλοκος» τώρα και ότι θα μπορούσε να κλιμακωθεί περαιτέρω.

Ο Τραμπ επέκρινε τη διαπραγματευτική τακτική του προέδρου Τζο Μπάιντεν με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο Μαρ-α-Λάγκο, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος «θα μπορούσε να κλιμακωθεί».

«Αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να κλιμακωθεί πολύ χειρότερος από ό,τι είναι τώρα», πρόσθεσε.

Επίθεση στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μπάιντεν ο εκλεγμένος πρόεδρος τον κατηγόρησε ότι δημιουργεί εμπόδια στην μετάβαση της εξουσίας. Όπως είπε η κυβέρνηση Μπάιντεν «κάνει ό,τι μπορεί για να το κάνει πιο δύσκολο» και επιδιώκει «να μπλοκάρει τις μεταρρυθμίσεις του αμερικανικού λαού τις οποίες ψήφισαν».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τις διάφορες νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως προσπάθεια των Δημοκρατικών να τον «ντροπιάσουν». Κατηγόρησε δε τους Δημοκρατικούς ότι «παίζοντας με τα δικαστήρια» τον πλήγωσαν.

«Θυμηθείτε, αυτός είναι ένας άνθρωπος που είπε ότι θέλει η μετάβαση να είναι ομαλή», είπε για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. «Λοιπόν, δεν κάνεις τέτοια πράγματα – δεν έχεις δικαστή να δουλεύει πολύ σκληρά για να προσπαθήσει να σε φέρει σε δύσκολη θέση».

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον Πρόεδρο Μπάιντεν για το γεγονός ότι υπέγραψε μια εκτελεστική ενέργεια τη Δευτέρα που θα απαγορεύσει τη μελλοντική ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου σε τμήματα του Ειρηνικού και του Ατλαντικού ωκεανού, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να καταστήσει δυσκολότερο για τον Τραμπ να αυξήσει τις υπεράκτιες γεωτρήσεις όταν αναλάβει τα καθήκοντά του.

«Λένε ότι θα έχουμε μια ομαλή μετάβαση. Το μόνο που κάνουν είναι να μιλάνε. Όλα είναι κουβέντα. Το μόνο που κάνουν είναι να λένε, «θα έχουμε μια ομαλή μετάβαση». Και μετά παίρνουν 625 εκατομμύρια στρέμματα, και ουσιαστικά τα ορίζουν, οπότε δεν μπορείς να τρυπήσεις ξανά εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε γεώτρηση σύντομα», είπε.

Επαίνους σε Ερντογάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζοντάς τον ως «φίλο» του και έναν «έξυπνο τύπο» που στέλνει ανθρώπους στη Συρία και δεν επιτίθεται στους Κούρδους στη χώρα.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι φίλος μου. Είναι ένας τύπος που μου αρέσει, τον σέβομαι. Νομίζω ότι με σέβεται... Αν δείτε τι έγινε με τη Συρία, η Ρωσία αποδυναμώθηκε, το Ιράν αποδυναμώθηκε. Και είναι πολύ έξυπνος τύπος, έστειλε τους ανθρώπους του εκεί μέσα με διάφορες μορφές και διαφορετικά ονόματα, και μπήκαν και ανέλαβαν» υπογράμμισε.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν θα μείνουν τα αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα.

«Εξετάζει» αν θα δώσει χάρη στους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου

Παράλληλα, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι θα απονείμει «σημαντικές χάρες» σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021. Όπως είπε «εξετάζει» το ενδεχόμενο να δώσει χάρη στους ταραχοποιούς αυτούς που κατηγορούνται για βίαια αδικήματα, καθώς επανέλαβε την υπόσχεσή του να δώσει χάρη σε εκείνους που σχετίζονται με την εξέγερση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ρωτήθηκε: «Είπατε την πρώτη ημέρα της θητείας σας ότι θα δίνατε χάρη στους κατηγορούμενους της 6ης Ιανουαρίου. Σκοπεύετε να συγχωρήσετε αυτούς που κατηγορήθηκαν για βίαια αδικήματα;»

«Λοιπόν, το εξετάζουμε και έχουμε άλλους ανθρώπους εκεί», είπε ο Τραμπ.

«Οι άνθρωποι που έκαναν κάποια άσχημα πράγματα δεν διώχτηκαν και οι άνθρωποι που δεν μπήκαν καν στο κτίριο βρίσκονται στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα εξετάσουμε το όλο θέμα. Αλλά θα κάνω μεγάλα συγχωροχάρτια, ναι».

Για τη Μέση Ανατολή

Ο εκλεγμένος πρόεδρος προειδοποίησε ότι εάν οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα δεν απελευθερωθούν μέχρι την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, «θα ξεσπάσει κόλαση στη Μέση Ανατολή».

«Δεν θα είναι καλό για τη Χαμάς και δεν θα είναι καλό, ειλικρινά, για κανέναν. Όλη η κόλαση θα ξεσπάσει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ» η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο Ισραήλ.

Για το ΝΑΤΟ

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ είπε ότι τα μέλη του θα πρέπει να αυξήσουν τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5% του ΑΕΠ τους.

«Όλες μπορούν να το αντέξουν» είπε ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος που θα αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου. «Θα έπρεπε (οι αμυντικές δαπάνες) να είναι στο 5%, όχι στο 2%», είπε.

«Ο Καναδάς πρέπει να γίνει κράτος των ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Καναδά και είπε ότι για άλλη μια φορά πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Επίσης, χλεύασε τον απερχόμενο πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό - ο οποίος ανακοίνωσε χθες ότι θα παραιτηθεί - αποκαλώντας τον «κυβερνήτη», αντί για πρωθυπουργό.

«Θα έπρεπε να είναι κράτος, αυτό είπα στον Τριντό» δήλωσε.

Υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί θα ισοδυναμούσαν με μια «οικονομική δύναμη» που «θα είναι πραγματικά κάτι».

«Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια για να προστατεύσουμε τον Καναδά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο Καναδάς έχει τον αμερικανικό στρατό «στη διάθεσή του».

Αντίθετα, οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τα αυτοκίνητα, τα γαλακτοκομικά ή την ξυλεία του Καναδά, είπε - οπότε «γιατί ξοδεύουμε δισεκατομμύρια;» διερωτήθηκε.

Για τις έρευνες εναντίον του

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης την απόφαση της δικαστή Αϊλίν Κάνον να εμποδίσει τη δημόσια δημοσίευση της τελικής έκθεσης του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ σχετικά με τις έρευνες για τον ίδιο τον εκλεγμένο πρόεδρο και μίλησε για ακόμα μια φορά για ένα «ψεύτικο κυνήγι μαγισσών».

«Βγήκε από την υπόθεση ντροπιασμένος. Γιατί να του επιτραπεί να γράψει μια ψεύτικη αναφορά; Θα είναι μόνο μια ψεύτικη αναφορά. Αυτά είναι υπέροχα νέα», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την απόφαση από δημοσιογράφο.

Η δικαστής Κάνον απέρριψε προηγουμένως την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων του Σμιθ εναντίον του Τραμπ, με την ίδια να κρίνει ότι ο διορισμός του Σμιθ ως ειδικός εισαγγελέας παραβίαζε το σύνταγμα.

Ο Τραμπ επικρίνοντας τον Σμιθ τον χαρακτήρισε «εξοργισμένο» και επαίνεσε την Κάνον λέγοντας πως πρόκειται για μια «λαμπρή δικαστίνα».

Υποσχέθηκε μείωση των τιμών

Τέλος, υποσχέθηκε να επιτύχει «δραστικές μειώσεις τιμών», εν μέρει ενισχύοντας την παραγωγή ενέργειας, αφού προηγουμένως είχε πει ότι είναι «πολύ δύσκολο» να μειωθούν οι τιμές όταν αυξηθούν.

«Είναι πάντα δύσκολο να μειώσουμε τις τιμές όταν κάποιος άλλος τις ανέβασε αλλά θα τις μειώσουμε. Θα τις καταστρέψουμε», είπε ο Τραμπ. «Θα μειώσουμε τις τιμές. Νομίζω ότι θα δείτε μερικές αρκετά δραστικές μειώσεις τιμών» τόνισε.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε συγκεκριμένα να μειώσει τις τιμές στα τρόφιμα, επαναλαμβάνοντας μια υπόσχεση που είχε δώσει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του.

Πηγή: skai.gr

