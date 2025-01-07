«Σε 24 ώρες θα έχω τερματίσει τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα...». Ένα από τα βασικά αφηγήματα του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο στις ΗΠΑ, αφορούσε τους δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Δύο εβδομάδες πριν την επίσημη επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, το ένα εκ των βασικών του αφηγημάτων καταρρέει. Μάλιστα, όχι μόνο οι δύο εν εξελίξει πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή δεν δείχνουν σημάδια εκτόνωσης, πόσω μάλλον τερματισμού, αλλά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται διατεθειμένος να ανοίξει νέα μέτωπα, εκτοξεύοντας «παγκόσμιες απειλές» ακόμη και σε παραδοσιακούς συμμάχους, όπως ο Καναδάς και η Δανία.

Η σημερινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη της έγκρισής του από το Κογκρέσο, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε εντελώς διαφορετικός, σαφώς πιο επιθετικός, έκανε λόγο για χρήση στρατιωτικής βίας σε διάφορα μέρη του πλανήτη και ούτε λίγο, ούτε πολύ, τόνισε ότι ο Καναδάς, μίας απ΄/ο τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, θα έπρεπε να είναι «η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ».

Τα βασικά σημεία της σημερινής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ είχαν ένα χαρακτηριστικό: Την αλλαγή του σκηνικού υπέρ των ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε καταστήσει σαφές ότι τον απασχολούν οι ΗΠΑ και μόνο οι ΗΠΑ. Βάσισε την οικονομική του πολιτική στο συγκεκριμένο αφήγημα και το τεκμηρίωσε χρησιμοποιώντας την Κίνα και την εμπορική αυτοκρατορία που έχει κτίσει και εξαπλώσει σε όλον τον πλανήτη. Η λογική της παραγωγής στο εσωτερικό και της δημιουργίας θέσεων εργασίας εντός των ΗΠΑ, έχει βάση. Ο τρόπος εφαρμογής είναι που κάνει τη διαφορά.

Λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και ενόψει της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει ένα διαφορετικό πρόσωπο, μία «πολεμοχαρή» διάθεση, ακόμη και μία εμφανή τάση αναθεωρητισμού. Έναν αναθεωρητισμό που δείχνει να στηρίζεται σε δύο άξονες ως προς την εφαρμογή του: Πρώτον, την επιθετική οικονομική πολιτική και την επιβολή της με την ασπίδα της υπερδύναμης και δεύτερον, εφόσον χρειαστεί, την επιβολή με τη χρήση της στρατιωτικής υπερμηχανής που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

Ποιον Τραμπ θα έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος; Ο Τραμπ του οικονομικού πολέμου ήταν αναμενόμενος. Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός ουδέποτε έκρυψε τις προθέσεις του να σταματήσει την «επέλαση» της Κίνας. Όμως, πλέον, στο κάδρο μπήκαν και άλλοι παράμετροι: Πρώτον, ο Παναμάς και η χρυσοφόρα διώρυγα και δεύτερον, η Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δεν δίστασε να μιλήσει για χρήση στρατιωτικής βίας, αν τα σχέδιά του για «ένταξη» της διώρυγας του Παναμά και της Γροιλανδίας δεν ευοδοθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Δεν αποκλείω τίποτα», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τις δύο περιοχές για «οικονομική ασφάλεια». Οι δύο λέξεις κλειδιά, για όσους έχουν μελετήσει την ιδιοσυγκρασία και τη νοοτροπία του εκλεγμένου προέδρου.

Δύο λέξεις που ισοδυναμούν με «ευαγγέλιο» για τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μία φράση, για δύο περιοχές, οι οποίες, μαζί με την Αλάσκα και τη διώρυγα του Σουέζ- διαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να απειλήσει τη Δανία με δασμούς και στρατιωτική παρέμβαση και τον Παναμά με αλλαγή ονόματος της διώρυγας και επίσης στρατιωτική επέμβαση. Ο στόχος του; Σαφής, ξεκάθαρος, διάφανος... Θέλει τις δύο περιοχές να «ανήκουν» στις ΗΠΑ. Να τις ελέγχουν οι ΗΠΑ και να τις διαχειρίζονται κατά τα συμφέροντά τους.

Τρίτο νέο μέτωπο είναι ο Καναδάς. Απείλησε με οικονομικό πόλεμο τη μεγάλη γειτονική -των ΗΠΑ- χώρα, την ίδια στιγμή που στην ουσία εξανάγκασε τον Τζαστίν Τριντό σε παραίτηση. Πριν αναλάβει επίσημα την ηγεσία του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φέρει τα πάνω κάτω στον πλανήτη, με την Ευρώπη να μην αποτελεί εξαίρεση.

Ποιο ειναι το τσουνάμι που περιμένει τη Γηραιά Ήπειρο; Το 5% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό για την άμυνα. Ο Τραμπ το έθεσε ως θέμα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Κάποιοι είχαν την αίσθηση ότι μπλοφάρει. Στη σημερινή του ομιλία, όμως, το είπε ξανά. Και το είπε με σαφήνεια. Το 5% είναι η πρότασή του για τη σωτηρία του ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, αν τα μέλη του ΝΑΤΟ δεν αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους από το 2% του ΑΕΠ, στο 5%, θα βρεθούν αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο ακόμη και διάλυσης της Συμμαχίας.

Με έναν πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται σε εξέλιξη και μία Ρωσία που δείχνει να έχει αντοχές και να απειλεί επίσης με μία παγκόσμια σύρραξη, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει γυμνή απέναντι στις ορέξεις δυνάμεων που έχουν αναπτύξει σε άλλο επίπεδο τις μιλιταριστικές τους πολιτικές. Ο ίδιος ο Τραμπ είπε σήμερα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, δίχως να εξηγήσει περισσότερα για τις προθέσεις του και τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στη Μόσχα και στον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Την ίδια στιγμή, στη Μέση Ανατολή ο πόλεμος έχει περιπλακεί σε βαθμό που μία γενικευμένη πολεμική σύρραξη στην περιοχή, να μοιάζει σχεδόν δεδομένη. Η εμπλοκή της αναθεωρητικής Τουρκίας και η στάση του Τραμπ στο θέμα της Συρίας, οι απειλές για παρανάλωμα στη Γάζα αν δεν επιστραφούν οι όμηροι και το γεγονός ότι το Ισραήλ «ανοίγει διάδρομο» στη Συρία για να επιτεθεί ευθέως στο Ιράν, όχι μόνο δεν οδηγούν στη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τουναντίον ωθούν τα πράγματα στα άκρα.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν άκρως ανησυχητικά μηνύματα ενόψει της 20ης Ιανουαρίου και όσων θα ακολουθήσουν. Κατά την 4ετία του Τζο Μπάιντεν, άνοιξαν δύο μέτωπα πολέμου και ο κόσμος μπήκε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ο επερχόμενος Τραμπ μιλά για «οικονομική ασφάλεια» και δημοσιοποιεί τις αναθεωρητικές του βλέψεις για Παναμά, Γροιλανδία και Καναδά, τον οποίο θεωρεί και δηλώνει ότι θα έπρεπε να είναι η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Η 20η Ιανουαρίου είναι η μέρα σταθμός. Από την 21η του τρέχοντος μήνα, οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες, καθώς τόσο ο Τραμπ όσο και Ίλον Μασκ, φέρονται να έχουν σχέδια για μία συνολική αλλαγή του κόσμου, ακόμη και με την επιβολή της βίας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή του πλάνου τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.