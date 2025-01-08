Μεξικό: Η ονομασία "Κόλπος του Μεξικού" είναι διεθνώς αναγνωρισμένη

Η ονομασία «Κόλπος του Μεξικού» είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ απαντώντας στα σχόλια του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μετονομασία του.
Ο Τραμπ επιχειρηματολόγησε χθες, Τρίτη, υπέρ της μετονομασίας του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπος της Αμερικής».
Η Σέινμπαουμ επέκρινε στη συνέχεια τον Τραμπ, λέγοντας ότι ζει στο παρελθόν.
«Νομίζω (τα) είπαν λάθος στον (εκλεγμένο) πρόεδρο Τραμπ, του είπαν ότι ο Φελίπε Καλδερόν είναι ακόμη πρόεδρος», είπε η Σέινμπαουμ.
Ο Καλδερόν ήταν πρόεδρος του Μεξικού από το 2006 μέχρι το 2012.
«Όμως όχι, στο Μεξικό ο λαός κάνει κουμάντο», πρόσθεσε η Σέινμπαουμ.
Σε συνέντευξη Τύπου, η Σέινμπαουμ έδειξε έναν χάρτη με το προηγούμενο μέγεθος του Μεξικού, που περιλαμβάνει έδαφος που αποτελεί τώρα τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Μεξικανική Αμερική, ακούγεται ωραία», είπε.
