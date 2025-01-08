Νεκροί είναι δύο ακόμη όμηροι που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειά τους, οι σοροί τους βρέθηκαν στη Γάζα.

Πρόκειται για πατέρα και γιο, τον Γιουσέφ Αλ-Ζαγιάντνι και τον Χάμσα Αλ-Ζαγιάντνι, σύμφωνα με την οικογένεια των απαχθέντων.

Οι δύο, μέλη της κοινότητας των Βεδουίνων του Ισραήλ, είχαν απαχθεί μαζί με άλλους δύο συγγενείς.

"Ενημερωθήκαμε ότι βρέθηκαν οι σοροί του Γιούσεφ και του γιου του Χάμζα. Η καρδιά μας πονάει. Θέλαμε να επιστρέψουν ζωντανοί στους κόλπους της οικογένειας - αλλά δυστυχώς επέστρεψαν νεκροί", είπε ο συγγενής τους Αλί Ζιγιάντνε, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Ynet.

Ο Γιουσέφ απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, μαζί με τρία από τα παιδιά του, τον Χάμζα, Μπιλάλ 18 και την Αϊσά 17, ενώ εργαζόταν στο Kibbutz Holit.

Ο Μπιλάλ και η Αΐσα απελευθερώθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2023, μετά από περισσότερες από 50 ημέρες αιχμαλωσίας της Χαμάς.

Μέχρι τώρα, ο Γιουσέφ και ο Χαμζά θεωρούνταν ζωντανοί.

Ο Γιουσέφ, 53, παντρεμένος με δύο συζύγους και 19 παιδιά, εργαζόταν στο κιμπούτς. Ο Χαμζά, 22, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, και ο Μπιλάλ, 18 ετών, δούλευαν με τον πατέρα τους, ενώ η αδερφή τους Αϊσά τούς είχε συνοδέψει εκείνο το πρωί.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η σορός του Γιουσέφ βρέθηκε σε μια σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ στο ίδιο τούνελ, ο στρατός εντόπισε ευρήματα που παρέπεμπαν στον γιο του.

Η σορός του Γιουσέφ και τα άλλα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για ταυτοποίηση. Αργότερα, μέλη της οικογένειας είπαν στα μέσα ενημέρωσης ότι ενημερώθηκαν ότι τοι σοροί του Χιουζέφ και του Χάμζα βρέθηκαν και ανασύρθηκαν, χωρίς ωστόσο οι IDF να επιβεβαιώνουν επίσημα την είδηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.