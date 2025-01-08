Ένα ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τις δραματικές στιγμές που έζησαν δύο άντρες και ένας σκύλος όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι στο οποίο βρίσκονταν στο Λος Άντζελες.

Οι σκηνές μοιάζουν με εφιάλτη, καθώς τεράστιες φλόγες μαίνονται ακριβώς έξω από τα παράθυρα του σπιτιού του LA με τους δύο άνδρες να παρακολουθούν αβοήθητοι, χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν.

Ο άντρας που τραβάει βίντεο προσπαθεί να καθησυχάσει το τρομοκρατημένο σκυλί, με τη φωνή του να τρέμει.

Ο Κέβιν Ντάλτον, ο οποίος μοιράστηκε το βίντεο που είχε περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης, ανέφερε ότι ο σκύλος και οι δύο άνθρωποι κατάφεραν να εκκενώσουν με ασφάλεια το σπίτι.

Η πυρκαγιά του Pacific Palisades ξεκίνησε την Τρίτη και εξαπλώθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια της νύχτας.





Πηγή: skai.gr

