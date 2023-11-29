Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν δύο εφήβους, έναν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και έναν στο Βρανδεμβούργο, με την υποψία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά.
Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρέουλ, είπε ότι οι έφηβοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν καθώς υπήρχαν υπόνοιες ότι ετοίμαζαν επίθεση σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.
Ο ομόλογός του στο Βρανδεμβούργο, Μίχαελ Στούμπγκεν, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε: «Η αστυνομία του Βρανδεμβούργου συνέλαβε έναν νεαρό Ρώσο για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι προετοίμαζε μια επίθεση».
Μια καλά πληροφορημένη πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι ο 16χρονος είναι Ρώσος πολίτης με καταγωγή από την Τσετσενία.
- Η ιστοριά της 17χρονης Ισραηλινής ομήρου που εμφανίστηκε αγκαλιά με τον σκύλο της κατά την απελευθέρωσή της - Δείτε βίντεο
- ΗΠΑ: Αισιοδοξία για παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα - Όλα είναι στα χέρια της Χαμάς
- Ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε ορισμένους από τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσε
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.