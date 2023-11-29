Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν δύο εφήβους, έναν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και έναν στο Βρανδεμβούργο, με την υποψία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά.

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρέουλ, είπε ότι οι έφηβοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν καθώς υπήρχαν υπόνοιες ότι ετοίμαζαν επίθεση σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

Ο ομόλογός του στο Βρανδεμβούργο, Μίχαελ Στούμπγκεν, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε: «Η αστυνομία του Βρανδεμβούργου συνέλαβε έναν νεαρό Ρώσο για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι προετοίμαζε μια επίθεση».

Μια καλά πληροφορημένη πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι ο 16χρονος είναι Ρώσος πολίτης με καταγωγή από την Τσετσενία.

Πηγή: skai.gr

