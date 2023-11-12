Η Ουκρανία θα πρέπει «να προετοιμαστεί» για ρωσικά πλήγματα στις υποδομές της αυτόν τον χειμώνα, προειδοποίησε απόψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για πιθανή αύξηση των επιθέσεων.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για την πιθανότητα ο εχθρός να αυξήσει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή με πυραύλους στις υποδομές μας», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του. «Όλη η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα (…) σε όσα μπορεί να κάνει η Ουκρανία για να βοηθήσει τον λαό μας να περάσει τον χειμώνα», ανέφερε.

Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, με επικεφαλής την υπουργό Οικονομίας Γιούλια Σβιριντένκο έφτασε σήμερα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη στήριξη που μπορούν να παράσχουν στη χώρα.

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, που μετέχει στην αντιπροσωπεία, ανέφερε ότι θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι προτάσεις του Ουκρανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου, η ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας «και άλλα σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

