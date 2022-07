Γεωργία: Ελικόπτερο συνετρίβη σε φαράγγι - 8 νεκροί

Ένα ελικόπτερο της συνοριοφυλακής συνετρίβη σήμερα σε φαράγγι, στη βόρεια Γεωργία, παρασύροντας στον θάνατο τους οκτώ επιβαίνοντες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

⚡️Helicopter Crash in Georgia: The govt's emergency rescue services were conducting a search mission for paragliders when the chopper lost control. pic.twitter.com/hzwbiuPpoZ