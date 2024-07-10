Η αστυνομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον της Ιρλανδής αεροσυνοδού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ),Tori Towey, δήλωσε δικηγόρος που συνδράμει στην υπόθεσή της. Η υπόθεσή της έφτασε στο κοινοβούλιο της Ιρλανδίας

Η 28χρονη η οποία εργάζεται ως αεροσυνοδός σε αεροπορική εταιρεία που εδρεύει στο Ντουμπάι αντιμετώπιζε κατηγορίες όπως απόπειρα αυτοκτονίας και κατανάλωση αλκοόλ και παρέμενε εγκλωβισμένη στην περιοχή αφού οι Αρχές της είχαν πάρει το διαβατήριο και της απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα, καθώς επιχείρησε να αυτοκτονήσει, έχοντας προηγουμένως καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αφού φέρεται να υπήρξε θέμα ενδοοικογενειακής βίας.

«Οι κατηγορίες εναντίον της Tori Towey αποσύρθηκαν επίσημα από την αστυνομία του Dubai και η ταξιδιωτική απαγόρευση άρθηκε. Η Tori και η μητέρα της βρίσκονται και οι δύο «στον έβδομο ουρανό» και είμαστε πάντα ευγνώμονες για την ευρεία υποστήριξη του κοινού, των μέσων ενημέρωσης και της ιρλανδικής κυβέρνησης! Ελπίζουμε ότι η διέλευση της στο αεροδρόμιο θα κυλήσει ομαλά και ότι δεν θα γίνουν περαιτέρω προσπάθειες να παραμείνει στη χώρα. Μπράβο Ιρλανδία!», έγραψε στην πλατφόρμα X, η Radha Stirling, δικηγόρος και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διευθύνει τον όμιλο Detained in Dubai.

Αίρεται η ταξιδιωτική απαγόρευση

Νωρίτερα, ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Simon Harris δήλωσε ότι η ταξιδιωτική απαγόρευση που εμπόδιζε την κα Towey να εγκαταλείψει τα ΗΑΕ είχε αρθεί.

«Η πρεσβεία θα μεταφέρει την Τόρι στο αεροδρόμιο μόλις είναι έτοιμη να πάει», είπε στην κάτω βουλή του ιρλανδικού κοινοβουλίου.

Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να παρέμβει για λογαριασμό της Tori Towey. Προηγουμένως, ο επικεφαλής της κυβέρνησης είπε ότι ήταν "εντελώς, εντελώς απαράδεκτο το πώς αντιμετωπίζεται ένας Ιρλανδός πολίτης".

Ο κ. Harris είπε επίσης ότι μίλησε με την κα Towey και τη μητέρα της, η οποία βρίσκεται μαζί της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συνέχισε λέγοντας ότι η κ. Towey είχε «πέσει θύμα ανδρικής βίας».

«Αυτό που πέρασε η Tori είναι, νομίζω, αδιανόητο για τόσους πολλούς ανθρώπους εδώ σε αυτή τη χώρα, ότι μια γυναίκα που είχε πέσει θύμα βάναυσης επίθεσης βρέθηκε να ξυπνάει όχι σε νοσοκομείο, αλλά σε αστυνομικό τμήμα», είπε.

"Θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο"

Την Τετάρτη, η Ann Flynn, θεία της 28χρονης Towey, είπε σε εκπομπή του BBC ότι η Tori και όλη η οικογένειά της είχαν περάσει από μια τεράστια δοκιμασία, αλλά ήλπιζε ότι το τέλος ήταν πλέον ορατό.

«Η άρση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης είναι μια τεράστια ανακούφιση, στην πραγματικότητα δεν το πίστεψα πολύ όταν το άκουσα», είπε η κ. Flynn.

«Ελπίζω ότι θα είναι σπίτι αύριο».

Η κα Flynn επαίνεσε όλους όσους βοήθησαν στην ανάδειξη της υπόθεσης της ανιψιάς της.

«Όταν φτάσουν στην Ιρλανδία, θα είναι μεγάλη ανακούφιση», είπε.

«Την θέλουμε απλώς στο σπίτι, απλά θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί της», σημείωσε η ίδια.

Skai.gr, BBC news

