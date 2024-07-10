Ζαχάροβα για την προμήθεια F-16 στην Ουκρανία: Η Ουάσιγκτον ηγείται «πολεμικής συμμορίας»,

Την οργή της Μόσχας προκάλεσε η προμήθεια μαχητικών F-16 στην Ουκρανία από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Τα σχέδια για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον ηγείται «πολεμικής συμμορίας», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.
«Η Ουάσιγκτον ηγείται της πολεμικής συμμορίας, και αυτό είναι η απόδειξη» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρωσίδα αξιωματούχος.σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda ως απάντηση σε δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν για τα F-16.
Διαβάστε ακόμα: χλευαστική δήλωση κατά Μπάιντεν από τη Μαρία Ζαχάροβα με αφορμή τα F-16
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.
Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στις ΗΠΑ, τη Δανία και την Ολλανδία την Τετάρτη για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων της Ουκρανίας με αεροσκάφη F-16.
«Είμαι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία και την Ολλανδία για τα πρακτικά βήματα για την επίτευξη του στόχου όλων των Ουκρανών», σημείωσε στο X.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.