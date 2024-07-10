Ζαχάροβα για την προμήθεια F-16 στην Ουκρανία: Η Ουάσιγκτον ηγείται «πολεμικής συμμορίας»,

Την οργή της Μόσχας προκάλεσε η προμήθεια μαχητικών F-16 στην Ουκρανία από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Τα σχέδια για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον ηγείται «πολεμικής συμμορίας», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.

«Η Ουάσιγκτον ηγείται της πολεμικής συμμορίας, και αυτό είναι η απόδειξη» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρωσίδα αξιωματούχος.σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda ως απάντηση σε δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν για τα F-16.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στις ΗΠΑ, τη Δανία και την Ολλανδία την Τετάρτη για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων της Ουκρανίας με αεροσκάφη F-16.

«Είμαι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία και την Ολλανδία για τα πρακτικά βήματα για την επίτευξη του στόχου όλων των Ουκρανών», σημείωσε στο X.



