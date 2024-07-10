Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Τετάρτη τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας να σχηματίσουν συνασπισμό με «στέρεη» πλειοψηφία μετά τις εκλογές της Κυριακής.

Μεταξύ άλλων ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει σε επιστολή του που δημοσιεύτηκε σε αρκετές περιφερειακές εφημερίδες ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα διορίσει πρωθυπουργό.

Προτρέποντας στη δημιουργία συνασπισμού, ο Μακρόν χρησιμοποίησε τον όρο «Δημοκρατικό μπλοκ» με τον οποίο ενδεχομένως αναφέρεται στα κυρίαρχα κόμματα και όχι την ακροδεξιά και την άκρα αριστερά.

Ειδικότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρει στην επιστολή του «κανείς δεν κέρδισε. Καμία πολιτική δύναμη δεν αποκτά από μόνη της επαρκή πλειοψηφία και οι συμμαχίες ή οι συνασπισμοί που προκύπτουν από αυτές τις εκλογές αποτελούν όλα μειοψηφία ».

«Ζητώ από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου, τον κοινοβουλευτισμό, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την υπεράσπιση της γαλλικής ανεξαρτησίας, να συμμετάσχουν σε έναν ειλικρινή διάλογο για την οικοδόμηση μιας πλειοψηφίας σταθερής, αναγκαστικά πλουραλιστικής, για τη χώρα», συνεχίζει και προσθέτει ότι αυτή η διαδικασία «προϋποθέτει να δοθεί λίγος χρόνος στις πολιτικές δυνάμεις για να οικοδομήσουν αυτούς τους συμβιβασμούς» πριν οριστεί νέος πρωθυπουργός.

«Μέχρι τότε, η σημερινή κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί τις ευθύνες της και θα είναι υπεύθυνη για τις τρέχουσες υποθέσεις» , αναφέρει επίσης ο Γάλλος πρόεδρος στην επιστολή χωρίς ωστόσο να γνωστοποιεί εάν σκοπεύει να αποδεχθεί την παραίτηση του Γκάμπριελ Αττάλ.



