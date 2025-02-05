Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης καταδίκασαν τις εξαγγελίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, με την πρώτη να χαρακτηρίζει «εγκληματικές εντολές» τα σχέδιά του.

Η δήλωση του Χουσέιν Μουσάουι, του πολιτικού συμβούλου του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ, περιλαμβάνεται σε μια ανακοίνωση της σιιτικής οργάνωσης.

Οι Χούθι καταδίκασαν επίσης τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Γάζα, τονίζοντας ότι η Υεμένη «στέκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων» και θα αντισταθεί «σε κάθε μορφή επίθεσης στον παλαιστινιακό αγώνα», όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah TV επικαλούμενο μια ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου των ανταρτών. Η οργάνωση ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Σαναά.

Ο Τραμπ είπε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γάζα αφού οι Παλαιστίνιοι εγκατασταθούν αλλού και θα την αναπτύξουν οικονομικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

