Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος εκτελούσε χρέη συμβούλου του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχέδιο που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος να πάρει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να προχωρήσει σε μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από εκεί, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Puck News.

Ο Κούσνερ συμμετείχε στη σύνταξη των δηλώσεων που έκανε ο Τραμπ δίπλα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες στον Λευκό Οίκο, τόνισε το Puck News, επικαλούμενο μια μη κατονομαζόμενη πηγή.

Ο Νετανιάχου δεν είχε ζητήσει εκ των προτέρων από τον Τραμπ να ακολουθήσει ένα τέτοιο σχέδιο, προσθέτει το δημοσίευμα.

Σε μια ομιλία που έδωσε πέρυσι ο γαμπρός του Τραμπ, αναφέρθηκε στην ιδέα για αμερικανικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και εκτοπισμό όλων των Παλαιστινίων από εκεί.

«Η παραθαλάσσια περιουσία της Λωρίδας της Γάζας θα μπορούσε να είναι πολύ μεγάλης οικονομικής αξίας, αν οι άνθρωποι επικεντρώνονταν να φτιάξουν τα μέσα βιοπορισμού τους», είχε πει ο Κούσνερ σε μια εκδήλωση στο Χάρβαρντ.

«Είναι κάπως ατυχής η κατάσταση εκεί, αλλά νομίζω ότι από την οπτική γωνία του Ισραήλ, θα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να απομακρύνω τους ανθρώπους και μετά να εκκαθαρίσω την περιοχή», τόνισε ίδιος.

