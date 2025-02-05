Η συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ χθες, θα μείνει σίγουρα χαραγμένη για τη δήλωση του αμερικανού προέδρου, ο οποίος εξέφρασε την πρόταση να μετατρέψει τη Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δεν πήγε στον Ντόναλντ Τραμπ με άδεια τα χέρια. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ ένα... χρυσό βομβητή, συμβολικό δώρο για το προ μηνών αιματοκύλισμα του Ισραήλ στον Λίβανο, όταν εκατοντάδες βομβητές που ανήκαν σε στελέχη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν.

Στην επίθεση, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τραυματίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι και σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα.

Μάλιστα τη στιγμή που ο Νετανιάχουν έδινε το δώρο στον Τραμπ ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να του απάντησε, σύμφωνα με τον αξιωματούχος πως «ήταν μια μεγάλη επιχείρηση».

Πηγή: skai.gr

