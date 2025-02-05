Τραμπ: «Όλοι λάτρεψαν» την πρότασή μου για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «όλοι λάτρεψαν» την πρότασή του να πάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας και να εκτοπίσουν τους Παλαιστίνιους από εκεί, παρά την ομοβροντία καταδίκης από σχεδόν σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα για αυτό του σχέδιο, που ανακοίνωσε χθες ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Όλοι το λάτρεψαν», είπε ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις στο σχέδιό του.

Από τους ίδιους τους Παλαιστινίους, με ορισμένους να λένε ότι «ο Τραμπ μπορεί να πάει στον διάολο, με τις ιδέες του, τα χρήματά του και τις πεποιθήσεις του. Δεν πάμε πουθενά», έως τον ΟΗΕ, τον αραβικό κόσμο, και δεκάδες χώρες, όλες αντιτάχθηκαν κατηγορηματικά κατά του σχεδίου Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

