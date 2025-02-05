Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού επιβίωσε και από τις δύο προτάσεις μομφής για τον προϋπολογισμό που συζήτησε την Τετάρτη το κοινοβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού, που έχει καθυστερήσει ήδη πολύ και αποτελεί κρίσιμο βήματα στην προσπάθεια του Παρισιού να μειώσει τα ελλείμματά της.

Τις δύο προτάσεις μομφής κατέθεσε η αριστερά, ωστόσο ήταν καταδικασμένες αμφότερες να απορριφθούν αφού τόσο ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός όσο και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές δεν τις στήριξαν.

Πιο αναλυτικά, υπέρ της πρώτης πρότασης μομφής τάχθηκαν μόνο 128 βουλευτές, ενώ τη δεύτερη υπερψήφισαν μόλις 122 βουλευτές, που και στις δύο περιπτώσεις ήταν πολύ λιγότεροι από τους 289 που απαιτούνταν για να πέσει η κυβέρνηση.

Η Αριστερά κατέθεσε τις δύο προτάσεις μομφής εναντίον του πρωθυπουργού αφού εκείνος επικαλέστηκε τις ειδικές εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2025 χωρίς να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο. Το επίμαχο Άρθρο 49.3 επιτρέπει σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας να περάσει νομοθεσία χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου.

Πριν την ψηφοφορία επί των δύο προτάσεων μομφής, ο Γάλλος πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι τέλειος», ωστόσο πρόσθεσε ότι αποτελεί «μια κίνηση έκτακτης ανάγκης καθώς η χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προϋπολογισμό».

Ο προϋπολογισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ελλείμματος, την αύξηση των φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους πλούσιους, αλλά και περιορισμό των δαπανών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

