Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα έξω από σχολείο, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, στην περιοχή Αμπασάν στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό αξιωματούχου της Χαμάς στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Η νέα σφαγή ακολουθεί τις επιθέσεις των κατοχικών δυνάμεων εναντίον άλλων έξι καταυλισμών εκτοπισμένων σε κεντρικές περιοχές της Γάζας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 60 τον αριθμό των νεκρών τις τελευταίες ώρες», αναφέρει ανακοίνωση εκπροσώπου της Χαμάς που μεταδίδει το Al Jazeera.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά τραυματισμένων παιδιών μετά τον βομβαρδισμό:

Un grand nombre de Palestiniens déplacés ont été blessés et d'autres ont été tués après le bombardement d'une école pour personnes déplacées à Abasan, à l'est de Khan Younis#Gaza pic.twitter.com/FAKIiLx2sv — L'anticonformiste📚📖 (@anticonformi) July 9, 2024

Το σημερινό πλήγμα σημειώθηκε έξω από το σχολείο Αλ Άουντα στο Αμπασάν, ανατολικά της Χαν Γιούνις.

Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση από το Σάββατο εναντίον σχολικού συγκροτήματος όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) για το σημερινό πλήγμα. Τη νύχτα που πέρασε, είχαν ανακοινώσει πως έπληξαν «τρομοκράτες» που χρησιμοποιούσαν σχολικό συγκρότημα στην περιοχή Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

