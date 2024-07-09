Η Bloomberg Philanthropies ανακοίνωσε δωρεά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins για την πλειονότητα των φοιτητών, ενώ παράλληλα αυξάνει την οικονομική βοήθεια για φοιτητές σε σχολές νοσηλευτικής, δημόσιας υγείας και άλλων μεταπτυχιακών σχολών.

Ειδικότερα, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και επικεφαλής των επιχειρήσεων, προχώρησε στη δωρεά 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την κάλυψη των διδάκτρων μαθητών των οποίων οι γονείς κερδίζουν λιγότερα από 300.000 δολάρια το χρόνο.

Για τους μαθητές που οι γονείς τους έχουν εισόδημα μικρότερο των 175.000 δολαρίων θα καλυφθούν και τα έξοδα διαβίωσής τους. Από τη δωρεά θα ωφεληθούν τα δύο τρίτα περίπου των σημερινών και των μελλοντικών φοιτητών ιατρικής στο Johns Hopkins, που εδρεύει στο Μέριλαντ.

«Καθώς οι ΗΠΑ αγωνίζονται να ανακάμψουν από την ανησυχητική μείωση του προσδόκιμου ζωής, η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών και επαγγελματιών δημόσιας υγείας», αναφέρει ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

«Και όμως, το υψηλό κόστος της ιατρικής, της νοσηλευτικής και των μεταπτυχιακών σχολών πολύ συχνά εμποδίζει τους φοιτητές να εγγραφούν».

Οι τελευταίοι απόφοιτοι ιατρικής σχολής του Τζονς Χόπκινς είχαν μέσο χρέος φοιτητικού δανείου που ξεπερνούσε τα 100.000 δολάρια, ανέφερε η σχολή.

Η δωρεά του Μπλούμπεργκ, που έγινε μέσω της φιλανθρωπικής του οργάνωσης, θα αυξήσει επίσης την οικονομική βοήθεια για φοιτητές σε άλλα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών φοιτητών στη δημόσια υγεία και τη νοσηλευτική, την εκπαίδευση, τη μηχανική και άλλες ειδικότητες.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Ρον Ντάνιελς, είπε ότι «η άρση των οικονομικών φραγμών στις ατομικές ευκαιρίες ενισχύει την αριστεία, την καινοτομία και τις ανακαλύψεις που ωφελούν την κοινωνία».

Αυτή δεν είναι η πρώτη μεγάλη συνεισφορά του Μπλούμπεργκ στο πανεπιστήμιο καθώς το 2018, η Bloomberg Philanthropies έκανε δωρεά 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους προπτυχιακούς φοιτητές.



Πηγή: skai.gr

